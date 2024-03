Berros de "asasino" e "culpable" e "satisfacción" entre os veciños de Jéssica: "Fíxose xustiza"

Tensión na Audiencia á saída de José Eirín © Mónica Patxot Veciños de Verducido piden "Xustiza para Jéssica' ás portas da Audiencia © Mónica Patxot

Os veciños da parroquia pontevedresa de Verducido mostráronse este martes satisfeitos co veredicto de culpabilidade emitido polo xurado que xulgou o crime de Jéssica Méndez en Barro e atribúe a José Carlos Eirín un delito de asasinato con aleivosía e agravante de xénero. "Fíxose xustiza", gritaron ás portas da Audiencia Provincial de Pontevedra coincidindo coa saída do acusado.

Este grupo de cidadáns manifestouse a diario ás portas da Audiencia desde o inicio do xuízo o luns 11 coa pancarta "Xustiza para Jéssica" e, cada xornada, gritaron "asasino" ao acusado. Este martes, volveron facelo tras a lectura do veredicto. "Asasino", "culpable" e "Fíxose xustiza" foron os seus berros reiterados.

No exterior da Audiencia vivíronse momentos de tensión e moitas bágoas. A continuación, en nome dos veciños, falou Juan Tilve, que explicou que "algo máis satisfeitos estamos" e recoñeceu que agora terán que "conformarse" coa pena que decida poñer o maxistrado.

Este veciño indicou que "estamos a representar á familia que non pode estar aquí" e polo menos poderán darlle "esa satisfacción para a familia".

Lamentou que "con todo isto, a Jéssica non nola van a devolver" e "el, co tempo, seguirá aí" e mostrouse convencido de que hai que cambiar a "ditosa xustiza" ante os asasinatos de nenos ou de mulleres. "Basta xa. A Xustiza tiña que cambiar e actuar como hai que actuar".

Esta satisfacción non é tal por parte do avogado defensor, Celestino Barros, que considera que foi "un xuízo condicionado durante distintas partes do proceso" e que, como letrado defensor, non puido facer o seu traballo, pois "non puido facer preguntas sobre as fotografías" que si puideron facer outras partes e non puido tampouco ler as mensaxes de texto extraídos do teléfono de Jéssica.

Ademais, explicou que o seu defendido prestou declaración ante a Garda Civil e na fase de instrución, pero non durante este xuízo porque "a todo o que el dicía non se lle daba ningún crédito".

"A pesar de todo iso, solicitóuselle unha condena por asasinato. Alá a conciencia de cada un", concluíu este letrado.