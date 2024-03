O acusado do crime de Jéssica en Barro pide perdón: "Oxalá aquel día non collera o coche"

José Eirín, acusado polo crime de Jéssica en Barro, á súa saída da Audiencia na quinta xornada © Mónica Patxot José Eirín, acusado polo crime de Jéssica en Barro, á súa saída da Audiencia na quinta xornada © Mónica Patxot

José Carlos Eirín, acusado do crime de Jéssica Méndez en Moraña o 17 de marzo de 2022, aproveitou este venres o seu dereito á última palabra ante o xurado que lle xulga en Pontevedra para pedir perdón polo ocorrido.

"Oxalá aquel día non collera o coche", afirmou o acusado, que, segundo as acusacións, encaixou o seu coche contra o da súa vítima de forma intencionada para causarlle a morte, pero, segundo a súa defensa, foi un desgraciado accidente.

Eirín acolleuse ao seu dereito a non declarar no xuízo que se celebra desde o luns na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, pero si tomou a última palabra e dirixiuse de forma breve ao tribunal á familia da falecida. "Sinto moitísimo o sucedido. Quero pedir perdón e dar o meu máis sentido pésame á familia a través dos avogados", engadiu.

A última palabra do acusado pechou o xuízo tras cinco intensas xornadas na Audiencia. Agora, a decisión queda en mans do tribunal popular. O xurado, integrado por cinco mulleres e seis homes -incluídos os dous suplentes-, volverá reunirse o luns. Pola mañá, o maxistrado presidente, Miguel Seijo, entregaralles o obxecto de veredicto e encerraranse a deliberar.

A sesión deste venres, a quinta do xuízo, comezou coa declaración de dous peritos de parte que realizaron un informe sobre o accidente para a defensa de Eirín. En contra das teses que sostén a Garda Civil, estes especialistas sosteñen que o acusado tentou frear antes de chocar contra o coche da vítima.

Aínda que a freada non deixou pegada, aseguran que "necesariamente estaba a frear" e, para xustificalo, utilizan os comportamentos dos vehículos. Un dos peritos chegou a utilizar dous coches de xoguete para facer unha demostración ao xurado.

Lestes peritos sosteñen que "os tempos tecnicamente non son coincidentes" coa hipótese da Garda Civil e as acusacións de que o acusado esperou a que a vítima saíse da casa familiar en Constenla (Barro), saíu el mesmo, esperouna ata que se detivo no Stop e logo, a 81 km/h, virou á dereita para chocar contra ela.

Pola sala de vistas tamén pasaron dous axentes do grupo de delitos contra as persoas da Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra que investigaron os feitos tras ter coñecemento, a través dos funcionarios de Tráfico que acudiron ao lugar do sinistro, de que había algo sospeitoso. "Deixáronnos entrever unha posible morte orquestrada como accidente, un accidente non casual, senón impostado", explicou un.

Tras falar coa contorna da vítima e o acusado e os veciños, confirmáronlles unha "vixilancia" do acusado sobre a vítima previa ao accidente, que as acusacións utilizan para argumentar unha motivación do sinistro e unha agravante por cuestión de xénero.

Terminadas as declaracións, o avogado defensor pediu ao maxistrado que deduza testemuño polas declaracións dunha muller que o día dos feitos parouse en Barro ao ver o accidente e socorreu ao acusado, pero o maxistrado rexeitouno e instouno a que presente unha denuncia ou querela.

As partes mantiveron, en esencia, as súas conclusións iniciais, con pequenas variacións. A Fiscalía e as dúas acusacións -unha en nome do noivo e outra da familia da vítima- piden a condena do acusado por un delito de asasinato con aleivosía e agravante de xénero, mentres que a defensa sostén a súa inocencia e, subsidiariamente, recoñece un delito de homicidio por imprudencia leve ou grave.

O fiscal, Alejandro Pazos, insistiu en que o sinistro foi "intencionado" e Jéssica "non tivo posibilidade de defensa, non puido evitar a colisión" e tamén nesas "vixilancias" previas do acusado.

O avogado da familia de Jéssica, Manuel Prado, tamén insistiu neses "episodios de vixilancia" previos e na "brutalidade da acción" do acusado, que tiña "vontade de atentar contra a vida de Jéssica e de matala".

O letrado do noivo da falecida, Luciano Prado lembrou que Jéssica era "unha moza de 29 anos á que lle arrebataron a vida" e que o acusado "tecera un plan probablemente durante moito tempo" e "covarde e cruel", esperouna e encaixou o seu coche co dela.

O avogado defensor, Celestino Barros, quéixase dun "xuízo paralelo" tanto dos medios de comunicación como dos veciños que durante toda a semana manifestáronse no exterior da Audiencia pedindo "Xustiza para Jéssica" e lembroulles, na sala de vistas: "Non se pode chamar asasino a ninguén que está amparado pola presunción de inocencia".

Tras denunciar que neste xuízo se dixeron "moitas mentiras" e unha "mala actuación" dalgúns axentes da Garda Civil, negou calquera vinculación emocional do acusado coa vítima e insistiu en que o seu cliente tomaba Tramadol e ese día deulle somnolencia e se desorientó e tivo un "accidente".