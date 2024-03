O xurado declara a José Eirín culpable do asasinato con aleivosía e agravante de xénero de Jéssica Méndez

José Eirín, acusado polo crime de Jéssica Méndez © Mónica Patxot Miguel Seijo, maxistrado presidente do tribunal © Mónica Patxot José Eirín, acusado polo crime de Jéssica Méndez © Mónica Patxot Alejandro Pazos, fiscal © Mónica Patxot

José Eirín é culpable do asasinato con aleivosía e agravante de xénero de Jéssica Méndez en Barro o 17 de marzo de 2022. Así o decidiu o xurado que desde o luns 11 de marzo xulgou ao acusado na Audiencia Provincial de Pontevedra.

Por unanimidade, os membros do xurado declararon probado que o acusado é culpable de "dar morte intencionada" a Jéssica e de facelo "eliminando calquera posibilidade de reacción defensiva pola súa banda”, algo que, traducido a termos xurídicos, significa que é culpable dun delito de asasinato con alevosia.

Tamén de forma unánime concluíron que o crime foi un feminicidio, pois consideran que si acusado matouna pola "indiferenza" da falecida cara ao acusado e por vir tal indiferenza dunha muller. Isto iso, en termos xurídicos, implica que existe a circunstancia agravante de motivos de xénero.

Todas as decisións do xurado foron unánimes excepto o relato exacto dos feitos, que se aprobou por maioría de sete a dous.

Consideran probado que ás 9.25 horas do 17 de marzo de 2022 o acusado circulaba pola N-550 en Barro e, actuando "co propósito de acabar coa vida" de Jéssica Méndez, "dirixiu intencionadamente o vehículo" Seat Toledo que conducía "contra" o turismo Seat Ibiza da falecida, que estaba detida esperando para incorporarse á via desde unha estrada secundaria.

Segundo este relato de feitos probados, impactou coa zona centro-lateral esquerda do vehículo de Jéssica a aproximadamente 80 quilómetros por hora. Xa de forma unánime, concluíron que lle causou lesións "moi graves que determinaron a súa morte".

O xurado mostrouse contrario ao indulto total ou parcial do acusado ou a suspensión da pena, unha decision que foi unánime.

O maxistrado presidente do tribunal, Miguel Seijo, ditará agora sentencia conforme a este veredicto. Unha vez que o xurado leu a súa decisión, o fiscal, Alejandro Pazos, pediu que Eirín sexa condenado a 24 anos de prisión.

As dúas acusacións, pola súa banda, sumáronse á petición do fiscal. Os avogados dos pais e da parella de Jéssica, Manuel Franco e Celestino Prado, piden para o acusado 22 e 23 anos, respectivamente.

O avogado defensor de Eirin non dixo en sala a súa peticion de pena e protestou porque considera que el tribunal "non indicou ningún dos motivos nos que basea o seu veredicto" e "non motivou de forma algunha esas conclusións". Ao seu xuízo, a acta do xurado "debería ser devolta" pola "falta de motivación". Con todo, o maxistrado aseguroulle que a acta se inclúe esa motivación, pero non se leu.

O xurado deliberou ao redor de doce horas, nove durante a xornada do luns e outras tres este martes, tras parar para descansar durante a noite, xa incomunicados, e retomar ás 9.00 horas da mañá.

Sobre as 13.30 horas, leron o veredicto en audiencia pública coa presenza dun grupo de veciños de Verducido (Pontevedra), onde viven os pais da falecida. Estes cidadáns concentráronse ás portas da Audiencia Provincial pedindo 'Xustiza para Jéssica' a diario desde o pasado luns e asistiron a practicamente todas as sesións.

Unha vez terminada a lectura do veredicto, o acusado abandonou a Audiencia custodiado pola Policía Nacional e, á saída, estes veciños gritáronlle "asasino".