O certame de bandas de cornetas e tambores abrirá a Semana Santa en Sanxenxo

A terceira edición do Certame de Bandas de Cornetas e Tambores iniciará o vindeiro sábado 23 de marzo o programa de Semana Santa no municipio de Sanxenxo.

Este ano contará coa Agrupación Musical Nosa señora do Carmen de Ferrol, a Banda da Confraría Penitencial Jesús Nazareno de Marín e a Banda da Confraría do noso Pai Jesús Nazareno e o Santo Sepulcro de Sanxenxo que terá un recordo para un compañeiro falecido recentemente.

Ás 17.10 os participantes farán un pasacalles pola vila e o certame terá lugar na Praza Pascual Veiga a partir das 17.30 horas. Esa mesma tarde procederase á lectura do pregón da Semana Santa que correrá a cargo de José Manuel Iglesias no Templo Pequeno de Sanxenxo ás 20.45 horas.

O Domingo de Ramos día 24 procederase á tradicional bendición no atrio do Novo Templo á que seguirá a procesión ao redor do mesmo e a Santa Misa ás 12:30h. Pola tarde, ás 20.30 horas, no mesmo lugar, concerto co Coro Liceo de Vilagarcía

O Luns Santo saírá ás 20.30 horas a procesión de Jesús atado á Columna, desde o Templo Pequeno e percorrerá as rúas Consistorio, Domingo A. de Ledo, Cruceiro e Carlos Casas. O Mércores Santo será a Procesión do Santo Encontro a partir das 20.00 horas no cruzamento da Avenida de Madrid e o Paseo de Silgar, que estará seguida da Santo Vía Crucis. O percorrido será o seguinte: Avenida do Porto, Praza dos Barcos e Rúa San Isidro.

O Xoves Santo, tras os actos litúrxicos das 20:00 horas, sairá a procesión do Noso Pai Jesús Nazareno. Este ano varíase o percorrido que sairá desde o Novo Templo, cara á Rúa Progreso, baixará por Rúa Cesteiros, Viña dá Fonte, Consistorio, Avda. de Madrid, Paseo de Silgar para finalizar no Templo Pequeno.

O Venres Santo será a Recepción dos Santos Óleos ás 12:00 horas e pola noite haberá Solemne Acción Litúrxica no Novo Templo ás 20:00 horas. Ás 20.45 horas sairá a procesión do Santo Sepulcro acompañados pola Banda da Confraría do Nazareno e o Santo Sepulcro e pola Banda de Música de Sanxenxo. O percorrido será o mesmo que o Xoves Santo.

O Sábado Santo ás 21:30 horas sairá a procesión da Nosa Señora da Soidade desde o Templo Pequeno ata o Novo Templo. O percorrido será por Rúa da Igrexa, Avenida de Madrid, Consistorio, Viña da Fonte, Rúa Cesteiros e Rúa Progreso, para finalizar no Novo Templo e proceder á Vixilia Pascual. O domingo a Misa de Resurrección será ás 10.00 horas pola mañá e ás 20.00 horas pola tarde.