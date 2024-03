O resalto de Domingo Fontán xa é historia

Obras para reparar o resalto de Domingo Fontán © Mónica Patxot Obras para reparar o resalto de Domingo Fontán © Mónica Patxot Obras para reparar o resalto de Domingo Fontán © Mónica Patxot

'Sen tempo non era'. Esta típica expresión galega resume á perfección a situación que se viviu co resalto da ponte sobre a autoestrada AP-9 na avenida Domingo Fontán. Tras anos de queixas dos condutores, a fochanca xa é historia.

Este resalto, que mesmo foi bautizado en Google Maps como o "chanzo da morte", foi reparado por operarios da empresa EC Casas, contratados polo Concello para executar estas obras de emerxencia sobre o vial.

Aínda que a responsabilidade desta infraestrutura é de Audasa, como concesionaria da AP-9, e do Ministerio de Transportes, como titular da ponte, o goberno municipal solicitou permiso para resolver o precario estado no que se atopaba a calzada.

Hai uns dez anos, a Deputación reparara parte do resalto ata que lle obrigaron a abandonar o lugar, aínda que non era a súa competencia; igual que tratou de facer o Concello meses atrás, cando chegou a colocar as máquinas no lugar para facer a reparación.

Pero un equipo de mantemento de Audasa presentouse no lugar parando a obra e informando que non era propiedade do Concello nin tiñan autorización para executalo.

O problema, segundo explicou o edil de Obras, César Mosquera, ten a súa orixe na construción desta ponte, cando rompeu a laxa de transición que serve de soporte. Isto fixo que, aos poucos, a calzada cedese creando o resalto actual.

A fochanca foi enchida e os operarios pavimentaron a zona creando unha lixeira pendente, evitando que o desnivel poida volver aparecer a curto ou medio prazo.

Mosquera lembrou que esta é unha solución provisional para esta problemática, que quedará resolta definitivamente coas obras de reforma integral prevista no Nó de Bombeiros, que incluirá novos accesos á autoestrada AP-9.

As obras, máis aló de atascos puntuais durante a súa execución, non xeraron grandes incidencias.