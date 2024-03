Todo listo para que empecen as obras no Nó de Bombeiros

O ministro de Transportes e Movilidad Sostible, Óscar Puente, durante a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros © Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

As obras de reforma do Nó de Bombeiros completaron toda a súa tramitación administrativa e xa dispoñen de todos os permisos necesarios para poder empezar os traballos.

O último trámite preceptivo completouno o Consello de Ministros o pasado 20 de febreiro ao autorizar a ocupación dos terreos da Xunqueira.

Trátase do acordo polo que se declara a zona de reserva con destino á ocupación de terreos de dominio público marítimo-terrestre a favor do Ministerio de Transportes e Movilidad Sostible con destino á execución das obras de remodelación da ligazón de Pontevedra Norte da autoestrada AP-9, punto quilométrico 129+000, no termo municipal de Pontevedra, e regularización da AP-9 no devandito termo municipal.

Desde hai uns días pódese ver como están xa realizando catas e sondaxes na zona, paso previo para o desembarco de toda a maquinaria da empresa COMSA, adxudicataria desta obra, que reformará este espazo durante o seguintes trece meses.

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana adxudicou por 9,55 millóns de euros as obras de remodelación do Nó de Bombeiros.

O obxecto do proxecto é a remodelación da ligazón viaria aproveitando a conexión que proporciona a ponte das Correntes coa cidade de Pontevedra.

Trátase, dunha obra que supoñerá unha mellora na mobilidade e fluidez nun ámbito de conexión da Rede de Estradas do Estado coa malla urbana de Pontevedra e a súa contorna, e unha mellora nas condicións de seguridade viaria e no nivel conxunto de emisións.

O proxecto inclúe, ademais, as debidas actuacións de integración ambiental, estética e paisaxística

Na actuación prevista pasarase a unha tipoloxía de ligazón tipo diamante con pesas coas dúas glorietas existentes, que se modifican para adecualas á nova configuración.

Desta forma, exponse un tramo de nova calzada para unir a glorieta de entrada á ponte das Correntes, ao Leste da AP-9, directamente cos ramais que soportan os movementos Vigo – Pontevedra e Pontevedra – Santiago. Con iso conséguese evitar estes tránsitos e descargar tanto a glorieta de bombeiros, situada ao Oeste da AP-9, como o tramo da avenida Domingo Fontán, entre ambas as glorietas.

Así mesmo, mellórase a capacidade do nó viario duplicando devandito tramo da avenida Domingo Fontán, mediante un novo paso sobre a autoestrada, e permitindo o tránsito peonil entre ambas as marxes, mellorando desta forma a permeabilidade. Tamén se elimina a intersección actual a nivel dos ramais da ligazón coa estrada PO-531.