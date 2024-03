Unha andaina polos montes de Marín e logo a comer o bolo do pote

Saída da Andaina Montes e Praias de Marín © Concello de Marín

Más de 300 persoas participaron este domingo na Andaina Montes e Praias de Marín, organizada pola Asociación Española contra o Cancro.

A pesar do frío e a choiva a camiñada botou andar ás nove da mañá da Alameda de Marín e percorreu as principais paraxes naturais do municipio.

Os participantes podían decidir entre as dúas modalidades propostas: por unha banda, a andaina popular de 15 quilómetros e, por outra, a deportiva de 25.

Esta andaina forma parte de dos calendarios oficiais, o da liga Ibérica de Sendeirismo da Federación Galega de Montañismo e da liga da Xunta de Galicia da Federación Galega de Montañismo.

A celebración desta camiñada, como xa é tradición, coincidiu co Bolo do Pote, organizado por Pousos da Area e que estivo aberto a todos os que lles apeteceu gozar deste tradicional prato típico do tempo de Entroido.