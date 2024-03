Queixas do PSOE polo "caos" do aparcamento en Marín e pola paralización das obras no río Lameira

O grupo municipal do Partido Socialista no Concello de Marín protesta porque as obras no saneamento na contorna do río Lameira, desde Ponte Zapal ata Coirados, levan case tres meses paralizadas.

O portavoz do PSOE local, Manuel Santos esixiu ao goberno municipal da alcaldesa María Ramallo "que tome cartas no asunto e esixa o seu reinicio #ante os problemas e inconvenientes que está a xerar".

Entre eses inconvenientes, o Partido Socialista cita que as obras do río Lameira teñen ocupadas mais de 40 prazas de aparcamento en Ponte Zapal e no Sequelo "ante o enorme problema de aparcamento que temos".

"Pouco tempo vimos as máquinas traballando e xa levamos case tres meses no que o único que vemos son valos, cheas de area e grava ou tubaxes amoreadas molestando aos veciños", lamentou Manuel Santos que asegura que esta situación "está a prexudicar a veciños e comerciantes".

Por último, o PSOE local apunta que esta eliminación de prazas de aparcamento "súmase ás que supón as obras do auditorio, as que obras no paseo Alcalde Blanco e as prevista en Rúa dá Ponche, Concepción Arenal e Serafín Tubío".

"CAOS DO APARCAMENTO"

Asegura Manuel Pazos que "en Marín suprimíronse nos últimos anos máis de 300 prazas de aparcamento no centro da vila e iso provocou unha situación caótica que ten como unha única responsable a María Ramallo", dixo sinalando á alcaldesa. "O malo é que son os comerciantes, os veciños e quen nos visita os que están a pagar a neglixencia do goberno local", engadiu.