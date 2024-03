A quenda de oficio mantén a folga e estuda novas vías de protesta

O salón de actos do Colexio da Avogacía de Pontevedra acolleu este venres unha multitudinaria asemblea en resposta á convocatoria efectuada por un grupo de colexiados, con obxecto de unificar criterios de actuación en relación co dereito de folga que desde o 21 de novembro vén exercendo por parte de avogados da quenda de oficio, non só en Galicia senón en toda España.

Foi unha asemblea na que os colexiados alí presentes coincidiron na vontade e necesidade de manter as súas reivindicacións ata lograr a "dignificación" do exercicio da Avogacía en xeral e da quenda de oficio en particular.

Tamén se fixo mención á problemática derivada das "exiguas pensións" que perciben os compañeiros pola Mutualidade da Avogacía, "inferiores mesmo ao Ingreso Mínimo Vital ou pensións non contributivas", e a solicitude da pasarela ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos.

Ratificáronse as liñas básicas de actuación seguidas desde o inicio da folga; acordándose a continuación da mesma, "sen prexuízo da adopción doutras medidas que se consideren adecuadas para o logro das reivindicacións" deste colectivo profesional.

Entre esas reivindicacións atópase a regulación xurídica profesional da quenda de oficio, unhas retribucións dignas "abonadas en tempo e forma", a retribución da totalidade das actuacións realizadas e dos tempos de dispoñibilidade, o abono dos custos do profesional ao prestar o servizo, ou que #ante a denegación definitiva da Asistencia Xurídica Gratuíta sexa a administración a que pague ao profesional e reclame ao cidadán, non o profesional designado.

Tamén piden a actualización anual das retribucións conforme ao IPC, cotización á seguridade social con efectos retroactivos, así como o dereito á conciliación, descanso e desconexión dixital, que se reduza a carga burocrática, o recoñecemento da condición de autoridade, así como campañas de sensibilización para visibilizar e dignificar a profesión.

Aseguran que os servizos prestados na quenda de oficio non se recoñecen a ningún efecto, nin se cotizan á seguridade social, nin computan para os concursos ou oposicións, nin en ningún outro sentido. Ata xullo de 2023 estes profesionais non tiñan dereito a suspender as actuacións por paternidade ou maternidade, nin por falecemento dun familiar, nin por enfermidade, ou semellantes. A remuneración dos seus servizos na quenda de oficio é de 20 euros por unha entrada e rexistro de once horas de traballo e non se lles paga por dispoñibilidade nos días de garda. Moitas actuacións non se remuneran, a pesar de que estes profesionais ven obrigados a asumir numerosos gastos que non lle son abonados, como transporte, o seguro de accidentes, os impresos, copias, entre outros.