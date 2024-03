Más de 75 colectivos asinan unha queixa formal por "violencia institucional" no caso da polémica custodia de Cambados

O Colectivo Feminista de Pontevedra súmase á Asociación de Mujeres Separadas e Divorciadas do País Valencià na denuncia realizada a pasada semana pola "violencia institucional" que ven no caso dunha nai que se enfronta no Xulgado de Cambados á perda da patria potestade dos seus fillos de sete e dez anos despois de que o xuíz xa lle dese a custodia ao pai tras varias denuncias contra ela por incumprir as visitas e por unha suposta síndrome de alienación parental (SAP).

Así, a asociación pontevedresa súmase ao comunicado desta entidade valenciana difundido a pasada semana, no que explica que o mércores da semana pasada celebrouse no Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Cambados un xuízo para a retirada temporal da patria potestade e a suspensión do réxime de visitas e que é "o último capítulo, por agora, dun longo proceso de violencia institucional do que son vítimas a nai e as súas criaturas".

Ademais, o Colectivo Feminista de Pontevedra subscribe unha queixa oficial á que se adheriron máis de 75 colectivos feministas de toda España, así como mulleres a título persoal, por esa "violencia institucional" da que son vítimas esta muller e os seus fillos de 7 e 10 anos.

"Persistiremos nas nosas denuncias para visibilizar e nomear a violencia institucional e patriarcal ata que todas as criaturas sexan respectadas e escoitadas polo sistema xudicial e para que deixen de vitimizar ás nais utilizando os argumentos do SAP", sostén este escrito.

Estes 75 colectivos esixen que os menores volvan convivir coa nai e instan á Fiscalía a que inicie de oficio o procedemento oportuno para "defender o verdadeiro interese superior da filla e do fillo", que o escrito insiste en que "non é outro que o de preservar a súa integridade física e moral, respectar a súa vontade libremente expresada de convivir coa nai e favorecer o seu benestar físico e o seu normal desenvolvemento psíquico e emocional nunha contorna segura e libre de violencias".

Estas asociacións sosteñen que o Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Cambados e a Audiencia de Pontevedra ditaron resolucións que "están influenciadas polo imperio do patriarcado, que é quen impón as directrices normativas, baseadas na orde social que mantén os valores masculinos nunha posición de poder e privilexios, creándose estruturas xerárquicas nas que a desigualdade do poder responde o dominio dos homes".

Critican que as súas resolucións apóianse nun informe do Imelga que utiliza os argumentos do SAP para "facer prevalecer unha visión sobrevalorada da figura paterna", interpretando que o interese superior das criaturas é ter contacto fluído co pai. Critican, ademais, que "non foron oídos nin o fillo nin a filla", ignorando o art. 92 do Código Civil, modificado pola L. Ou. 8/2021, do 4 de xuño , de protección da infancia e a adolescencia fronte á violencia e que prohibe expresamente a aplicación do SAP.

Engaden que tampouco se tivo en conta a denuncia que a nai presentou contra o pai por violencia de xénero, actualmente en trámite, nin a que presentou por violencia contra o fillo e a filla, estas últimas arquivadas.

Estas queixa insiste en que as sentenzas ditadas neste asunto "infrinxen", entre outras disposicións legais, o Convenio de Istambul, que obriga á administración pública a actuar desde un enfoque de xénero e a Lei Orgánica 8/2021, nos artigos mencionados e noutros.