Condenado un traballador de axuda a domicilio por tentar matar á súa parella, á que agrediu e retivo xunto á súa nai

A Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a 13 anos de cárcere un home que tentou matar á súa parella, á que agrediu e retivo, do mesmo xeito que á nai da vítima. Convivía con ambas as dúas tras coñecelas porque era traballador de axuda a domicilio e contratárono para coidar á maior.

A sección cuarta da Audiencia tamén lle impuxo a prohibición de comunicarse e aproximarse á vítima durante 14 anos; e, á nai desta, durante cinco anos.

O tribunal considérao autor de dous delitos leves de lesións sobre a muller; dun delito de homicidio en grao de tentativa, que absorbe a un delito de ameazas non condicionais, en concurso cun de detención ilegal; un delito de detención ilegal, e dun delito de lesións leves no ámbito da violencia doméstica.

A sentenza ten en conta as circunstancias agravantes de xénero e de parentesco nos delitos dos que foi vítima a súa parella e de parentesco nos relativos á súa nai.

A parella empezou a convivir desde finais do 2020 ou principios de 2021 ata o 30 de maio de 2022 en Vilagarcía xunto á nai dela, de 88 anos de idade e diagnosticada de demencia e Parkinson, con grao de dependencia II.

A relación sentimental transcorreu con normalidade ata que, nun momento dado, cara ao final, volveuse mala. Segundo consta na sentenza, o procesado pasou dos insultos verbais á agresión.

En abril de 2022, pediulle ao seu parella diñeiro, ela negouse e pediulle que se marchase, incluso abríndolle a porta. No momento de saír, sabendo que ela estaba a suxeitar a porta, deu unha patada cara atrás dirixíndoa cara a ela, alcanzándolle na íngua. Saíulle un negrón, pero non acudiu ao médico.

O 28 de maio, achándose ambos no dormitorio, empezaron a discutir e ela saíu ao corredor. Enfurecido, lanzoulle unha máquina de lear cigarros e deulle no lado dereito das costas; ela empezou a gritar e el tirouna ao chan e tapoulle a boca cunha man para que non gritase á vez que lle dicía "cala ou che mato". A súa nai estaba no salón e ela levantouse do chan e disimulou para que a súa nai non se decatase. Tampouco foi ao médico pero saíulle un hematoma nas costas.

O 30 de maio, tras regresar ao domicilio despois de tomar unha cervexa, con actitude agresiva, volveu pedir diñeiro á muller, ela negouse e díxolle que a deixase en paz e que se marchase. Fóra de si, tirouna sobre a cama e, con intención de acabar coa súa vida, agarrouna do pescozo con forza, apertándollo con ambas as mans, ata o punto de que quedaba sen respiración.

Nese momento, a súa nai apareceu no dormitorio, botouse sobre o acusado para que soltase á súa filla e, para quitala de encima, el deulle un forte empuxón e a anciá caeu ao chan e golpeouse na cara cunha cadeira e comezou a sangrar.

A súa filla, ao ver á súa nai sangrando, comezou a berrar e, nese momento, o acusado foi á cociña, colleu un coitelo duns 18 cm de folla e regresou ao dormitorio e púxollo ao pescozo á súa parella á vez que lle dicía "se te moves, mátote". A continuación, e para evitar que puidese marcharse, o acusado colleu cinta illante que tiña no dormitorio e atou de pés e mans á súa parella e, co mesmo fin, deu dúas pastillas á súa nai para que se durmise, aínda que esta soamente tomouse unha e escondeu a outra.

Durante todo ese tempo, tendo á súa parella coas mans atadas e co coitelo ao pescozo, o acusado non deixaba de dicirlle que "a quería matar", que "ía metela no maleteiro, levala ao monte e matala", "cortala en anaquiños". Pediulle a que chamase á súa prima e á súa amiga porque tamén as quería matar e, cando se negou, golpeouna co mango do coitelo na cabeza. Despois, el quitou o cinto e colocoullo ao redor do pescozo e tentou apertalo, pero non o conseguiu porque ela non deixaba de gritar.

Logrou fuxir cando lle dixo que quería ir ao baño, refuxiándose nun bar próximo. O acusado foi tras ela pero ao non alcanzala, fuxiu polo garaxe.