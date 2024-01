O traballador de axuda a domicilio acusado de tentativa de homicidio e detención ilegal pide perdón ás súas vítimas

Fernando C. un traballador de axuda a domicilio para o que a Fiscalía pide máis de 25 anos de cárcere © Mónica Patxot Maxistrada da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra © Mónica Patxot O fiscal e o avogado da acusación particular © Mónica Patxot Os axentes xudiciais durante a celebración do xuízo © Mónica Patxot O avogado defensor © Mónica Patxot

"Quería pedirle perdón a mi expareja y, en especial, a su madre. Lo siento mucho". Así se dirixiu ao tribunal da sección cuarta da Audiencia de Pontevedra Fernando C. un traballador do programa de axuda a domicilio do concello de Vilagarcía de Arousa que se enfronta a máis de 25 anos de prisión como autor de sete delitos dos que foron vítimas a súa noiva e a nai desta, que era a usuaria do servizo e estaba diagnosticada con demencia e Parkinson con grao 2 de incapacidade.

O acusado só respondeu á única pregunta que lle expuxo o seu avogado sobre a súa versión dos feitos que hoxe se xulgaban á que contestou dicindo que tiña "un recuerdo bastante vago" dun empuxón "y el resto de cosas que dijo la jueza y poco más".

A continuación declarou o seu exparella protexida detrás dun biombo para evitar a confrontación visual co acusado.

Segundo explicou esta muller na vista oral, entre os anos 2020 e 2022 mantivo unha relación sentimental co procesado, chegando este a vivir con ela e a súa nai. O home tratábaa con "faltas de respeto" e insultábaa chamándolle "zorra e hija de puta" controlando ademais as súas amizades e comunicacións polo móbil. "Cada vez iba a más", afirmou, "los últimos meses fueron espantosos".

Esta muller contou que en abril de 2022, despois dunha discusión na que o acusado lle pedía diñeiro, este propinou á súa noiva unha patada na íngua que lle provocou un hematoma, aínda que non acudiu a ningún centro sanitario nin interpuxo denuncia por esta agresión. O 28 maio dese mesmo ano, lanzoulle unha máquina de lear cigarros para impedirlle falar por teléfono cun amigo. A vítima comezou a gritar e o procesado tapoulle a boca "me dijo cállate o te mato".

Dous días despois, o home "llegó a casa con un odio espantoso" e volveu esixir diñeiro á súa parella e, cando ela negouse, ameazouna dicíndolle que a "iba a matar" e que "por su culpa y la de sus amigas" botárono do traballo.

A súa parella tentou entón chamar á Policía pero o acusado tirouna na cama e "me cogió del cuello y con los dedos me estaba ahogando. Yo ya estaba muerta" cando a súa nai, de 88 anos, botouse encima do home para evitar que agredise á súa filla. O acusado reaccionou empuxando á anciá e tirándoa ao chan, o que lle produciu un golpe na cara empezando a sangrar polo nariz.

Tras isto, "se fue a la cocina y volvió con un cuchillo" cunha folla de 18 centímetros e púxollo no pescozo á súa parella á vez que lle dixo que como gritase matábaa. A continuación, encerrouse con elas no dormitorio e para que non se escapasen maniató á súa noiva con cinta illante e á nai deulle unha pastilla para que durmise, aínda que esta non chegou a tragala e escondeuna.

A situación mantívose durante un par de horas nas que o home non deixou saír ás dúas mulleres da habitación. "Me pidió que llamara a mi prima y a mi amiga porque también quería matarlas" ao que ela negouse, sendo golpeada entón na cabeza pola súa parella co mango do coitelo. Ademais, para que a súa noiva deixase de gritar colleu un cinto que lle puxo ao pescozo coa ameaza de asfixiala, "me dijo que me iba a matar y cortar en trocitos, y llevarme al monte".

A parella do acusado pediulle ir ao servizo e este quitoulle as cintas das pernas pero en todo momento mantivo o coitelo de grandes dimensións. Nese momento, a nai fixo un ruído e cando o home dirixiuse á habitación para ver que pasaba a súa noiva saíu correndo do inmoble e saíu á rúa para pedir auxilio refuxiándose nun bar próximo.

PETICIÓN DE PENAS

O home está acusado de malos tratos habituais físico e psíquico polo que Fiscalía solicita tres anos de prisión; por lesións contra a muller enfróntase a dous anos de cárcere; por homicidio en grao de tentativa a 9 anos e 11 meses; por lesións no ámbito familiar, a 12 meses de prisión; polo delito de ameazas graves non condicionadas a unha pena de dous anos; e polo delito de detención ilegal, a máis de 7 anos.

Ademais das penas de cárcere, este home enfróntase a varias ordes de afastamento e á prohibición de portar armas, deberá indemnizar á súa parella sentimental con 27.000 euros e á nai coa cantidade de 6.600 euros, así como ao Sergas coa contía que se determine.