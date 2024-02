Reyna, acróbata da orquestra Panorama, estrela para conmemorar o 8M en Barro

Reyna cos concelleiros de Barro Lía Rodríguez e José Sanmartín © Concello de Barro

O 8 de marzo, Día Internacional da Muller, Barro contará cunha "orixinal actividade" programada pola concellería de Igualdade, que dirixe Lía Rodríguez.

Esa gran novidade chegará ás 21.30 horas no Pazo da Crega cunha acción lúdica que se celebrará baixo o título de 'As mulleres de Barro... bailamos, voamos!', un espectáculo que contará coa actuación de Reyna, a acróbata da orquestra Panorama.

Esta bailarina realizará unha representación aérea na corda, con arco e lume, acompañada por Mala Pécora, como parte musical.

O evento, segundo o Concello, contará con servizo de bar, adxudicado á comisión de festas da Portela, coa intención de que recade fondos para as súas actividades.

A concelleira socialista Lía Rodríguez afirma que a intención do acto é poñer en valor o empoderamento feminino nas artes escénicas: "o obxectivo dos actos organizados, de carácter reivindicativo e lúdico, é promover a reflexión sobre os estereotipos e micromachismos que persisten na conciencia colectiva, especialmente preocupantes cando se observa entre a mocidade".

A edil convida á veciñanza a participar e defender a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. A xornada iniciarase coa lectura do manifesto e as actividades de concienciación dirixidas ao alumnado do IES de Barro.