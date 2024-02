O Concello de Barro concluíu as actuacións necesarias para recuperar un antigo lavadoiro situado na parroquia de Agudelo. Unha mellora que se enmarca na súa aposta por recuperar e poñer en valor elementos patrimoniais públicos no municipio.

Durante as obras reparouse e reforzou a cuberta, reparouse tamén o pozo de regar, mellorouse a recollida de augas e saneouse toda a contorna. A actuación supuxo un desembolso de case dez mil euros correspondentes a fondos propios do Concello de Barro.

Dado que se trataba dun elemento importante no pasado xa que se utilizaba tamén como fonte de auga para vivendas e como pozo de regadío para as leiras de labranza, o Concello quixo manter no leste proxecto de reacondicionamiento a tipoloxía orixinal da construción.