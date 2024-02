A fin de semana do 9 e 10 de marzo, Soutomaior celebrará o certame da camelia

A XXII edición do Certame da Camelia do Concello de Soutomaior celebrarase na fin de semana do 9 e 10 de marzo.

A concelleira de Promoción Económica, Hostalería e Comercio, Rosana Comesaña, e a concelleira de Turismo e Cultura, Silvia Cernadas, presentaron este luns esta cita de referencia para as persoas cultivadoras e afeccionadas e tamén para todas aquelas que simplemente senten curiosidade por esta flor.

Como actividade principal está a exposición de composicións de flor de Camelia que se desenvolven nos xardíns e instalacións do Castelo de Soutomaior, nos centros educativos e no comercio e a hostalería local.

Pero además das exhibicións haberá actividades complementarias que destacan o valor que a flor das Rías Baixas ten a nivel artístico-cultural, e mesmo como símbolo do movemento feminista e sufraxista, e tamén no eido do benestar e a saúde.

Además, a programación deste Certame da Camelia 2024 inclúe un obradoiro creativo de chapas "Camelia María Vinyals", paseos guiados polos xardíns do Castelo a cargo dunha guía de turismo e especialista en camelias ou un obradoiro de kamishi (teatro de papel) e pop-up que se realizará coa camelia branca.

Unha sesion de relaxación con aceite de camelia e degustacións de té a cargo de Miryam Vieitez e Erika Taracido e o concerto de Lulavai que co seu cuarteto de arpas achegarán ao público asistente sons e voces célticas completarán as actividades.

O prazo de inscrición para participar no certame remata o 27 de febreiro.