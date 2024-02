Xornada de diversión infantil no entroido de Marín

Desfile infantil do entroido de Marín © Concello de Marín

As nenas e nenos de Marín pasárono ao grande este sábado 10 de febreiro na primeira gran xornada do entroido local.

Coa choiva dando unha tregua, á primeira hora da tarde puido finalmente saír á rúa o desfile infantil de disfraces.

Fíxoo, iso si, variando o seu percorrido debido ao cambio da posterior festa infantil organizada polo Concello.

Desta forma o desfile partiu de Alameda para percorrer Jaime Janer, Concepción Arenal e Rúa Estrada ata o pavillón do IES Illa de Tambo.

Alí, no interior do pavillón, esperaba a guinda á xornada con música, animación e obradoiros ata as 19.00 horas da tarde a resgardo de calquera ballón inesperado.

Tras a xornada infantil, o Entroido de Marín mira agora cara ao gran desfile previsto para este domingo 11 de febreiro (17.00 horas) coa esperanza de poder manter a súa celebración.

PREMIOS DO DESFILE INFANTIL

A relación de premiados do desfile infantil do entroido marinense é:

Individuais : 1º premio (80 euros): Contigo aprendí 2º premio (70 euros): Pavo Real 3º premio (60 euros): Tiovivo máxico 4º premio (50 euros): Cupcake

: Parellas 1º premio (120 euros): Megatrónicos 2º premio (110 euros): Panadería O Forno do Sol 3º premio (100 euros): La colada 4º premio (80 euros): Loros

Grupos : 1º premio (180 euros): Willy Wonka 2º premio (150 euros): Estrella Poker 3º premio (130 euros): Exploradores do xurásico 4º premio (100 euros): Emanems 5º premio (80 euros): Brawl Stars

: Comparsas : 1º premio (220 euros): As Raias de Marín 2º premio (180 euros): Glaucus Atlanticus 3º premio (150 euros): Ananiños de Brancanieves

: