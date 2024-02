Karlotta ameaza con estragar o Entroido

Este mércores chega a Galicia unha borrasca atlántica e para mañá xoves espérase a un profundo ciclón bautizado co nome de ‘Karlotta’ que activou alertas de nivel laranxa e amarelo pola intensidade do vento e polas acumulacións de choiva ameazando con estragar o inicio do Entroido.

Segundo a predición de Meteogalicia para este mércores "o achegamento dunha profunda borrasca polo noroeste deixa ventos fortes do sur no litoral".

A previsión da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) apunta que haberá fortes refachos de vento, de ata 90 quilómetros por hora en zonas de Galicia e activan os avisos na Coruña por refachos de vento e fenómenos costeiros, en Lugo por vento, mentres que en Pontevedra só farano por fenómenos costeiros.

Así, aínda que a última hora deste mércores xa se esperan os primeiros efectos da borrasca, será este xoves día 8 cando chega Karlotta, que enviará unha fronte fría moi activo.

Para esta xornada do xoves, as alertas afectarán a case todo o territorio. Serán de nivel laranxa por ventos fortes na Mariña, na montaña lucense e na ourensá; e en toda a costa por mar de vento. No resto do territorio, excepto no interior de Ourense, haberá avisos amarelos por vento e por acumulacións de choiva.

O venres continuará a inestabilidade atmosférica con intervalos nubrados con chuvascos, localmente tormentosos, pero ademais, as previsións engaden que estas precipitacións poderían ser en forma de neve nas zonas máis altas de Galicia.