Museo de Pontevedra e Universidade de Vigo colaborarán no proxecto do Campus Crea

Universidade de Vigo e Museo de Pontevedra van colaborar no proceso de consecución dun campus de especialización coa acreditación do Campus Crea. Así o acordaron este xoves 1 de febreiro a vicerreitora, Eva María Lantarón e a directora do Museo, Ángeles Tilve durante un primeiro encontro que ambas as responsables mantiveron na Casa das Campás.

Con este obxectivo Tilve incorporarase ao comité consultivo social e empresarial do Campus Crea, delegación na que se integran representantes de diversas entidades e que traballa na documentación necesaria para o pertinente proceso de acreditación que hai que presentar á Xunta.

Actualmente devandito plan está a revisarse e para iso "é indispensable a colaboración de axentes externos que poidan achegarnos as súas ideas e coñecemento na mellora do proxecto", apuntou a vicerreitora.

Segundo resolvíase nesta reunión non será a única vía de colaboración entre Museo e Universidade xa que ademais das que xa se teñen coa facultade de Belas Artes, a directora do Museo Provincial tamén mostrou a disposición para abrir novas formas de cooperación e coordinación na organización de eventos culturais.