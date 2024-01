O desfile de Entroido en Cuntis, o domingo 11 de febreiro en horario matinal

Desfile do Entroido 2023 en Cuntis © Concello de Cuntis Cartel do Entroido 2024 en Cuntis © Concello de Cuntis

Ata 3.000 euros en premios repartirá o Concello de Cuntis no seu tradicional desfile de Entroido, que percorrerá as principais rúas da vila o próximo domingo 11 de febreiro. Farao en horario matinal, coa saída prevista ás once e media da mañá.

Os participantes no desfile, que poderán inscribirse ata dous días antes, o 9 de febreiro, poderán desfilar como comparsa, que deben estar formadas por un mínimo de vinte persoas; como grupos, entre dez e dezanove persoas; como parella, como individual ou como carroza.

O desfile partirá do lugar Casas do Monte, situado ao final da rúa Bernardo Sagasta, para continuar por Bernardo Sagasta, Rúa do Balneario, Rúa da Presiña, a Circunvalación Don Aurelio e a Praza da Constitución, onde finalizará o evento.

As carrozas deberán acceder a este percorrido pola entrada ao campo de fútbol de As Canteiras, situada na nacional N-640.

Para outorgar os premios, que serán decididos por un xurado, valorarase ademais do deseño, a confección e a orixinalidade dos disfraces, a música e a coreografía de cada unha das propostas e a animación e simpatía que despreguen os participantes no desfile.

En caso de que as inclemencias meteorolóxicas non permitan a saída do desfile, este trasladaríase para o sábado 24 de febreiro ás 16:00 horas, segundo recollen as bases do Entroido.