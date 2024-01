O PP garante melloras de saneamento e infraestruturas en Pontevedra para os próximos 3 anos

A candidata pontevedresa do PP, María Martínez Allegue, visitou este sábado as obras de mellora e humanización da estrada vella de Marín acompañada pola secretaria xeral do PP, Luisa Piñeiro, o tamén candidato de Pontevedra, Guille Juncal e Manuel Santos, de Marín.

A número 3 da lista aproveitou para defender unha serie de actuacións en materia de saneamento, depuración, estradas e infraestruturas para a cidade de Pontevedra a desenvolver nos próximos tres anos que contarán cun investimento de 66,4 millóns de euros.

Entre as intervencións destaca a ampliación da EDAR de Praceres, que vén de rematar coa súa tramitación ambiental; a adecuación do bombeo en Cocheras, cuxo proxecto está en redacción; as sendas das estradas PO-223 e PO-224 en Xeve, que se atopan en execución coa previsión de finalización para mediados do presente ano; a mellora da estrada PO-546 nos treitos urbanos de Pontevedra e Estribela, que xa está rematada; a mellora da estrada PO-546 no treito urbano de Marín, que foi adxudicada o pasado mes de decembro e que vén de iniciar os seus traballos; ou a mellora da estrada PO-546 entre Mollabao e Praceres, que vaise licitar no primeiro trimestre do presente ano.

Ademáis, o Partido Popular defende que desde os seus postos de responsabilidade institucional se plantexa a creación dun aparcadoiro disuasorio en Lourizán; a modernización das marquesiñas e das paradas de autobús da cidade, cuxo proxecto entrará en fase de información pública no primeiro trimestre deste ano; a posta en valor da PO-264 en Ponte Sampaio, proxecto que acaba de ser aprobado; e a mellora da seguridade viaria na estrada PO-531 entre a PO-310 e a VG-4.8, cuxa fase de información pública se atopa na revisión das alegacións.