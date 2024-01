Alfonso Rueda promete desde Pontevedra crear unha rede de dinamización cultural no rural

O Partido Popular de Galicia, co seu candidato e presidente Alfonso Rueda á cabeza, protagonizou este xoves un acto na sede pontevedresa de Afundación enfocado ao sector cultural.

No mesmo Rueda defendeu unha cultura que non debe nin pode ser exclusivo das cidades, e comprometeuse a poñer en marcha unha rede de dinamización da cultura no rural coa idea de fortalecer o sector desde todos os puntos da comunidade.

O seu obxectivo, asegurou, é conformar a rede como unha asociación voluntaria que congrege a entidades públicas e privadas que traballen nos municipios rurais, coordinando así toda a acción cultural buscando unha maior oferta e unha programación máis regular en toda Galicia.

Alfonso Rueda reivindicou o bo momento que vive a cultura galega tras superar a parálise provocada pola pandemia, achegando cifras récord de emprego e con multitude de perfís achegando o seu granito de area, desde bandas de música ata asociacións, pasando polas empresas, músicos, creadores e artistas.

"Todo isto é cultura e todo isto é a cultura galega", afirmou desde Pontevedra o candidato popular.

No acto interviñeron tamén a secretaria xeral do PP local, Pepa Pardo, e o candidato pola provincia Román Rodríguez. Ademais celebrouse unha mesa redonda moderada por Anxo Lorenzo na que participaron Patricia Hermida (presidenta da Asociación Galega de Empresas de Música), Mamen Quintas (Ficción Produciones) e Iván Estévez (presidente da Federación Galega de Bandas).