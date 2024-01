A parroquia de Salcedo fai cambios no percorrido do seu desfile do Entroido

A Sociedade Cultural e Deportiva de Salcedo prepara o Entroido cun novo itinerario para o desfile que percorre esta parroquia pontevedresa.

Este desfile terá lugar o 10 de marzo con saída desde as pontes da autopista na zona de Xistro-Almuiña ata o novo centro social, a coñecida como A Casa Verde de Salcedo.

Realizaranse cortes de tráfico nas zonas contiguas ao percorrido do desfile entre as 15:15 ata as 20:30 de forma alternativa segundo as propias necesidades do desfile.

Estará prohibido o estacionamento de vehículos desde as 11:30 da mañá e ata as 22:00 horas na zona onde se inicia e realízase o desfile, salvo nos espazos designados para aparcar os coches que non se poderán mover unha vez realícese o corte da vía.