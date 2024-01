O BNG quere trasladar a toda Galicia o modelo de xestión de auga de Pontevedra

Visita de Luis Bará á ETAP do Lérez © BNG

O cabeza de lista do BNG pola provincia de Pontevedra, Luís Bará, anunciou este martes que se a formación nacionalista chega á Xunta de Galicia trasladará a "excelencia" do modelo "sostible" de xestión do ciclo integral da auga do Concello de Pontevedra co obxectivo de conseguir que os municipios galegos melloren o seu abastecemento facendo un uso máis eficiente e reducindo fugas nas súas redes.

Esta é a proposta electoral do BNG denominada Plan Auga 2030 que tería un investimento anual de 100 millóns de euros para a mellora de todos os sistemas en colaboración cos concellos, deputacións e o Goberno central. Tamén contaría cunha cátedra para formar profesionais na nova "cultura" de protección dos recursos.

Bará fixo este anuncio no transcurso dunha visita ás instalacións da planta potabilizadora do río Lérez na que estivo acompañado do alcalde de Pontevedra #Miguel Anxo Fernández Lores e da concelleira Eva Vilaverde.

O candidato nacionalista defendeu a protección dos recursos hídricos, a racionalización e mellora da eficiencia das infraestruturas de captación e abastecemento "para reducir as perdas por baixo do 10% como Pontevedra"; a dixitalización dos sistemas de abastecemento; a implantación de medidas de eficiencia, aforro e autoconsumo enerxético tanto nas redes de abastecemento como nas de depuración; e un programa experimental de reutilización de augas grises e de reciclaxe de lodos de depuradoras.

O Bloque tamén propón a creación do "Consello dá auga" para o uso sostible deste recurso previsto na lei de 2010 e un plan de aforro e redución do seu consumo, a ademais dun plan de investimentos combinando infraestruturas centralizadas en zonas urbanas e pequenas infraestruturas en zonas de rural disperso, con comunidades de augas seguindo o modelo Tomiño-COXAPO, propoñendo para o saneamento humidais artificiais para pequenos núcleos.