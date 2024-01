Oito comparsas confirman a súa asistencia ao desfile de entroido da Lama

Desfile de Entroido na Lama © Concello da Lama

Ata oito comparsas darán cor e ambiente ao desfile de entroido da Lama, que se celebrará o sábado día 17 de febreiro.

Así o avanzou o Concello da Lama tras recibir a confirmación de varias agrupacións da comarca: 100Tolos, Os Canecos, Os da Caña, As Flores do Carnaval, Os Paparrulos, As Sonecas, Os Miudos e Os Solfamidas.

Non será en todo caso o único atrativo da divertida xornada de entroido, xa que a cabalgata tamén contará con carrozas, grupos, disfraces de parellas e individuais e representación infantil.

En canto aos premios que se repartirán, explica o goberno local, coa intención de incentivar a participación de grupos da comarca do Verdugo-Oitavén a Oficina de Información Xuvenil (OMIX) da Lama, onde os interesados poden anotarse para participar no desfile (en horario de 9.00 a 14.00 horas ou a través do correo biblioteca-omix@concellodalama.com) habilitou dúas categorías (local e visitante) dotadas con premios por igual e en metálico. Por local, explican, entenden a aqueles participantes domiciliados nos municipios de Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes e A Lama.

A xornada grande do entroido da Lama concluirá cunha repartición gratuíta entre participantes e público dun chocolate con churros e cun baile de disfraces amenizado ata última hora do día amenizado polo trío musical 3.COM e Dj Marcial.