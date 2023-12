A Xunta dá o visto e prace á construción de 74 novas vivendas públicas en Vadecorvos

A Xunta de Galicia deu o visto e prace á licitación das obras de construción ou de rehabilitación 74 vivendas públicas no barrio pontevedrés de Valdecorvos.

As vivendas adxudicaranse en réxime de alugueiro entre as persoas rexistradas no Rexistro único de demandantes de vivenda nas correspondentes localidades.

Estas 74 VPP de Pontevedra construiranse en Valdecorvos por un importe de licitación de máis de 15,6 millóns de euros.

O inmoble, de catro bloques e seis pisos, inclúe 144 prazas de aparcamento, 74 rochos, cinco locais comerciais e un local comunitario. As 74 vivendas repártense entre 20 de dous dormitorios, 50 de tres e 4 de catro dormitorios. Entre as vivendas de dous dormitorios haberá catro adaptadas para persoas con mobilidade reducida.

O futuro edificio conta cunha planta subterránea -un soto- onde estarán as prazas de garaxe, mentres que na planta baixa se situarán os locais comerciais ademais dunha zona axardinada sobre o soto e entre os distintos bloques.

Nos andares que van do 1 ao 4 estarán as vivendas, mentres que nas plantas baixo cuberta se situarán os rochos.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta licitación, aprobada polo Consello de la Xunta desta semana dentro dun paquete de 231 vivendas públicas en sete concellos galegos.