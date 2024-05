Valdecorvos e Tafisa, as 'preferidas' para promover ata 150 novas vivendas de promoción pública

Como "moi positiva". Así describiu Alberto Oubiña a reunión técnica que mantiveron o Concello de Pontevedra e o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para analizar a futura construción de novas vivendas de promoción pública na cidade.

"Desde o minuto un quedou demostrado que tiñamos unha boa disposición de chegar a acordos para dar resposta a asuntos que levaban anos atrancados e para poñer en marcha novos acordos que contribúan a que Pontevedra avance", sinalou o edil de Urbanismo.

Despois de que o goberno municipal ofrecese ao IGVS ata sete parcelas para impulsar novas promocións de vivenda pública, a reunión serviu para valorar cada un dos terreos, establecendo unha "priorización" para os próximos anos.

A este respecto, a parcela mellor valorada polos técnicos do organismo autonómico foi a que o Concello ofreceu na Rúa Prado Novo, en Valdecorvos, actualmente dedicada a estacionamento. Ten 7.500 metros cadrados e capacidade para 54 vivendas.

A ela súmase a proposta para construír unha promoción pública en terreos situados na rúa Ernestina Otero, nos antigos terreos de Tafisa. Alí, a administración municipal conta cunha parcela duns 5.800 metros cadrados.

Oubiña explicou que estas dúas opcións "son as que teñen maior potencialidade á hora de albergar un maior número de vivendas" e, ademais, terían licenza directa, polo que "no caso de que fora presentado un proxecto, non habería que agardar a nada".

Nunha segunda fase, o IGVS estudaría novas promocións na Rúa das Devesas, na Parda, sobre unha parcela de 1.500 metros cadrados; en Amado Carballo, onde hai un terreo de 1.000 metros cadrados; e en Poza dos Canos, noutra de idéntico tamaño.

"Contan con menos solo, o que se traduciría en menos vivenda", apuntou o concelleiro responsable da área de urbanismo, que engadiu que a Xunta de Galicia "prefire comezar por onde máis se ofrece", para paliar o déficit de vivendas.

En terceiro lugar quedaría os 1.900 metros cadrados dispoñibles na coñecida como Finca do Teucro, xa que para o seu desenvolvemento aínda habería que impulsar unha avaliación económica de compensación e un estudo de detalle para desenvolver a urbanización.

O próximo paso, segundo Alberto Oubiña, será avaliar con detalle todas as opcións para acelerar estes proxectos, para o que ofreceu a "colaboración activa" do Concello.

En canto ás licenzas pendentes, o Concello aprobou o expediente e a documentación sobre a promoción de 70 vivendas en Valdecorvos, polo que estima que a próxima semana este proxecto recibirá a licenza para iniciar a súa construción.