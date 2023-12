Ignacio Lojo, cirurxián vascular en Quirónsalud, entre os 50 médicos máis valorados da sanidade privada segundo Top Doctors

O Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez conta entre os seus profesionais co doutor Ignacio Lojo, recoñecido pola plataforma Top Doctors, como un dos 50 mellores médicos do 2023 na sanidade privada.

O devandito recoñecemento recibiuno grazas á votación de máis de 5.000 profesionais médicos. Así mesmo, todas as votacións cotéxanse coas valoracións dos pacientes co fin de asegurar que os gañadores teñen, ademais do recoñecemento dos seus compañeiros, a confirmación por parte dos seus pacientes como profesionais de primeiro nivel.

O doutor Ignacio Lojo é un cirurxián experto en Anxioloxía e Cirurxía Vascular, e referencia en Galicia para todas aquelas patoloxías relacionadas co sistema arterial e venoso, abordándoa dunha maneira integral no seu diagnóstico e tratamento.

Dende o ano 2002 é xefe do Servizo de Anxioloxía, Cirurxía Vascular e Endovascular do Hospital Quirónsalud A Coruña e, dende 2018, tamén realiza intervencións cirúrxicas no Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez. É un dos especialistas máis recoñecidos nesta especialidade e destaca pola súa posta en marcha de procedementos cirúrxicos convencionais e endovasculares arteriais e venosos: clínico especialista en stent carotideo, embolizacións e endoprótesis de aorta.

Na actualidade, o Servizo que dirixe o doutor Lojo en Quirónsalud A Coruña realizou máis de cen implantes de endoprótesis aórtica e foi o primeiro hospital privado de Galicia en realizar unha endoprótesis fenestrada para o tratamento da aneurisma de aorta e é referencia na nosa comunidade para o tratamento embolizador de malformacións arteriovenosas. Durante o ano 2022 dirixiu o primeiro máster a nivel nacional en técnicas de embolización.

O doutor Lojo é presidente da Sociedade Norte de Anxioloxía e Cirurxía Vascular e membro do Comité Científico do capítulo Endovascular da Sociedade Española de Anxioloxía e Cirurxía Vascular. Ao mesmo tempo, pertence a diferentes sociedades médicas nas que participa activamente como a Sociedade Galega, Española e Europea de Anxioloxía e Cirurxía Vascular, entre outras.

Os 50 mellores profesionais médicos recoñecidos nesta clasificación escóllense tendo en conta os seus anos de experiencia, a súa formación nacional e internacional, habilidades clínicas, grao de especialización ou cargos de responsabilidade. Todos os especialistas que forman parte da plataforma pasaron un control de auditoría e foron certificados.

SOBRE QUIRÓNSALUD

Quirónsalud é o grupo de saúde líder en España e, xunto coa súa matriz Fresenius-Helios, tamén en Europa. Ademais da súa actividade en España, Quirónsalud está tamén presente en Latinoamérica. Conxuntamente, conta con máis de 50.000 profesionais en máis de 180 centros sanitarios, entre os que se atopan 59 hospitais con máis de 8.000 camas hospitalarias. Dispón da tecnoloxía máis avanzada e dun grande equipo de profesionais altamente especializado e de prestixio internacional.

Entre os seus centros, atópanse o Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

O Grupo traballa na promoción da docencia (dez dos seus hospitais son universitarios) e a investigación médico-científica (conta co Instituto de Investigación Sanitaria da FJD, acreditado polo Ministerio de Ciencia e Innovación).

Así mesmo, o seu servizo asistencial está organizado en unidades e redes transversais que permiten optimizar a experiencia acumulada nos distintos centros e a translación clínica das súas investigacións. Actualmente, Quirónsalud está a desenvolver multitude de proxectos de investigación en toda España e moitos dos seus centros realizan neste ámbito un labor punteiro, sendo pioneiros en diferentes especialidades como oncoloxía, cardioloxía, endocrinoloxía, xinecoloxía e neuroloxía, entre outras.