A programación festiva de Nadal dunha vintena de concellos, a golpe de click

Cabalgata de Reis en Marín © Concello de Marín

Co obxectivo de divulgar a programación dos concellos Turismo Rías Baixas acaba de poñer en marcha un portal no que se poden consultar todas as actividades que se desenvolverán ao longo e ancho da provincia.

Na actualidade, máis dunha vintena de concellos xa forman parte da páxina web, se ben segue aberto o prazo para que máis municipios se adhiran.

Iluminación nas rúas e prazas, fantásticas decoracións nos centros urbanos e no rural, concertos, mercados, atraccións, xogos, nacementos, actividades para todas as idades, etc. A través do mapa interactivo que se pode atopar na devandita páxina web, as persoas poderán buscar que ver e facer para vivir o Nadal nas Rías Baixas.

Desta maneira, na páxina poderán consultarse os obradoiros, concertos, mercadiños, festas, actuacións musicais, feiras de atraccións e todas as actividades programadas tanto para maiores como para os máis pequenos da casa.

Tamén é posible descubrir outros datos, como os horarios das visitas dos Reis Magos e de Papá Noel aos diferentes concellos, así como os días de celebración das cabalgatas.