A árbore de Nadal que só se pode ver cunha lupa

A árbore de Nadal máis pequena, en Vilagarcía © PontevedraViva A árbore de Nadal máis pequena, en Vilagarcía © PontevedraViva A árbore de Nadal máis pequena, en Vilagarcía © PontevedraViva

En plena competición por ver que cidade instala a árbore de nadal máis grande do país, en Vilagarcía de Arousa optaron por facer todo o contrario e iluminar o que, segundo os seus creadores, é a árbore do Nadal máis pequena de España.

Apenas un centímetro de tamaño, dous se se conta co maceteiro no que está plantado, ten a árbore deseñada pola artesá Mariam García, con quen contactaron desde a asociación veciñal Breogán, que representa aos residentes do barrio do Piñeiriño.

"Pensamos que era un bo momento para lembrar aquilo da relativa importancia do tamaño", explica o presidente deste colectivo veciñal, Antonio Garrido, que lamenta que nesta época "parece que todo ten que ser o mais grande e o máis esaxerado".

Asegura asistir "atónito" desde hai anos ao espectáculo "bochornoso" que protagonizan alcaldes "do máis variada pelame política" para ver "quen a ten máis grande", polo que emprenderon a misión de ter no seu barrio a árbore do Nadal máis pequena de España.

O que decora a entrada a entrada do centro cultural do barrio, tirando da coñecida retranca galega, ten a "friorenta" de tres luces LED, fronte ás millóns de lámpadas "que llas deixamos ao señor Abel Caballero", está feito totalmente a man e con materiais reciclados.

Para recrealo, Mariam García empregou musgo para a súa cuberta verde, as bólas son os abelorios que esta artesá utiliza en pulseiras e as pequenas loces LED son de aparellos electrónicos que deixaron de funcionar "presumindo de imaxinación e sen que custe un duro".

Esta peculiar árbore de Nadal está colocado nunha maqueta que emula a zona peonil da rúa principal deste barrio, que leva o nome de Camilo José Cela, "cos seus hexágonos e os seus maceteiros perfectamente representados".

Para que os curiosos poidan gozar desta árbore en todo o seu esplendor, os seus creadores colocaron unha lupa para que se poida contemplar que "non falta detalle", segundo Garrido.

A árbore é xa toda unha sensación neste barrio de Vilagarcía de Arousa, no que "todo o mundo está moi a favor" deste tipo de iniciativas que demostran que "para aparecer no foco" nunha época caracterizada polos excesos, "non fai falta presumir de tamaño".