Yolanda Díaz pide aos galegos que "rematen a faena" de Feijóo coa "saída" do PP da Xunta

Yolanda Díaz, na praza de abastos de Cangas © EFE / Salvador Sas

Ata Cangas, tras cruzar a ría de Vigo en barco, acudiu este venres a vicepresidenta segunda do Goberno, Yolanda Díaz, para arroupar a Marta Lois como candidata de Sumar Galicia á presidencia da Xunta nas eleccións do próximo 18 de febreiro.

Durante a súa estancia nas Rías Baixas, Díaz tamén visitou o mercadiño ambulante e a praza de abastos da localidade, onde chegou "cos pés mollados" debido ao temporal que azouta Galicia. Ofrecéronlle comprar unhas botas e regaláronlle tres pares de calcetíns.

Máis aló desta anécdota, a líder de Sumar defendeu que no debate electoral do pasado luns "vimos unha España e unha Galicia que vai cambiar".

"Fixémolo na primeira volta o 23 de xullo e pido que agora os galegos rematemos a faena, facendo que o PP salga da Xunta de Galicia", subliñou Yolanda Díaz.

A vicepresidenta lembrou que a xente "pensaba que non se podía gañar o goberno de España e demostrouse que aínda que ían crecidos e pensaban que ían gañar, foi así", polo que avogou pola mesma mobilización para acabar co "desgoberno" do PP en Galicia.

Ademais, tanto Díaz como Marta Lois defenderon o "máximo autogoberno" para Galicia, cun novo Estatuto que aumente as competencias e, en concreto, as do litoral, ao ser unha competencia "que se pode xestionar desde o goberno galego".