O CIS volve poñer en dúbida a maioría do PP, eleva ao BNG e prevé un Bipartito liderado por Ana Pontón

Se hai pouco máis dunha semana o Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) predicía na súa enquisa preelectoral que o PP podería perder a maioría absoluta coa que goberna na Xunta de Galicia desde 2009, a súa última sondaxe afasta aínda máis da Presidencia a Alfonso Rueda mentres aúpa ao BNG e #predicir un Bipartito co PSOE.

O xoves 25 de xaneiro, o estudo 'Preelectoral de Galicia. Eleccións autonómicas 2024' dáballe ao PP entre 36 e 38 deputados, ao BNG entre 20 e 23 e ao PSOE, entre 15 e 17. Abría, por tanto, a porta a unha coalición.

Este luns 5, o estudo 'Precampaña das eleccións autonómicas de Galicia 2024' profunda aínda máis nesta tendencia, dando xa por feito ese Bipartito que lideraría Ana Pontón co BNG.

Así, predílle ao PP un retroceso ata os 34 ou 38 deputados, fronte aos 42 actuais eleva ata 22 ou 26 escanos a representación do BNG e deixa entre 13 e 15 a do PSOE. Entre nacionalistas e socialistas superarían con marxe os 38 escanos que implican a maioría do Parlamento galego.

A sondaxe, de todos os xeitos, non ofrece datos definitivos porque recoñece que un 27,7% de galegos aínda non decidiu a que partido político ou coalición vai votar. Un 5,5 % vai decidir o seu voto durante a xornada de reflexión e un 6,1% asegurou que o fará o mesmo día das eleccións.



Segundo esta enquisa, realizada entre os días 29 de xaneiro e 1 de febreiro, na xornada previa ao comezo da campaña, o PP sumaría o 42,2% dos votos, o BNG subiría ata o 32,9% e o PSOE, terceira forza, tería un 20,1%. Nacionalistas e socialistas sumarían o 53% dos votos, fronte a un claro retroceso do PP.

Como xa ocorría na anterior sondaxe, este tamén abre a porta a que Sumar entre no Parlamento, no que no último mandato só estaban PP, BNG e PSOE. No anterior dábanlle entre 0 e 2 escanos e en leste, como máximo, un co 2,1% dos votos.

O BNG é o partido que máis sobe e a súa candidata, Ana Pontón, é a mellor valorada, cunha media de 5,74. Hai días días tiña un 5,77, lixeiramente inferior. Os enquisados valoran que é a que máis se preocupa polos problemas de Galicia (36,8%).

O segundo mellor valorado é o candidato do PP e actual presidente, Alfonso Rueda, cun 5,37; mentres que o candidato do PSOE, Xosé Ramón Gómez Besteiro, queda nun 4,86; a líder de Sumar, Marta Lois apenas alcanza un 3,98; e de Pachi Vázquez, de Espazo Común Galeguista, ex líder do PSOE, queda nun 3,66.

Esta enquisa de precampaña conta cunha mostra de 3.743 entrevistas.