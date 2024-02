Isto é o que apuntan todas as enquisas electorais

Os resultados das últimas enquisas electorais publicadas son coincidentes: O Partido Popular avantaxaría ao resto de formacións que conseguirían representación revalidando a maioría absoluta, BNG e o Partido Socialista serían segunda e terceira forza no Parlamento galego, mentres que Sumar, Vox e Democracia Ourensá quedarían fóra ao non alcanzar o 5% dos votos nas circunscricións nas que se presentan.

As tendencias mantéñense máis ou menos estables nas últimas semanas, co PP en primeiro lugar, o BNG como segunda forza máis votada e o PSdG-PSOE sería terceiro, polo que a alternativa a Alfonso Rueda pasaría por facer presidente á candidata do BNG, Ana Pontón.

O resultado por provincias lanza unha vitoria por maioría absoluta do Partido Popular na Coruña, Lugo e Ourense, mentres que no caso de Pontevedra tamén sería a forza máis votada pero non de forma maioritaria.

Esta media elaborouse a partir dos datos achegados polas enquisas realizadas por Sondaxe para (La Voz de Galicia), Sociométrica para (El Español), 40db para (El País), Hamalgama Métrica (Vozpópuli), Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Celeste Tel (Onda Cero), GAD 3 (ABC), Sigmados (El Mundo), Key Data (Público), Infortécnica (La Región).