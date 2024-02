Bará asegura que o programa "serio, solvente e rigoroso" do BNG é "a única alternativa real ao PP"

Mitin do BNG en Cambados © BNG

"O 18F hai que decidir se poñer na Xunta un goberno do BNG para a maioría social ou seguir cun PP que goberna en coalición coas empresas do IBEX e as portas xiratorias". Esa foi unha das ideas centrais que o cabeza de lista do BNG por Pontevedra, Luís Bará, destacou este domingo no mitin de Cambados no que tamén participaron a candidata da comarca Montse Prado e o voceiro municipal Liso González.

Bará salientou que o cambio estase "tocando coas mans" pero insistiu en que, "a pesares das boas sensacións cara o BNG, non está nada feito", xa que a Presidencia da Xunta "pode caer para un lado ou para outro só por unha presa da votos".

Por iso, pediu a toda a xente "unha grande mobilización e participación" e que "se reúna na papeleta do Bloque todo o voto do cambio", xa que "é a única alternativa real ao Partido Popular" e calquera outra opción beneficiará aos ‘populares’. "Non debe perderse nin un só voto", afirmou.

O cabeza de cartel subliñou que "non hai color" entre a candidata do BNG, Ana Pontón, e o do PP Alfonso Rueda. Tamén salientou a diferenza de proxecto e de modelo que defende a formación nacionalista e os populares. "Nós estamos a facer unha campaña propositiva, explicativa, traballada e estudada, cun programa serio, solvente e rigoroso", dixo Bará, contrastando co balance do Partido Popular nos últimos 15 anos que resumiu como "a nada" a pesar de "manexar miles de millóns".

O número un na provincia destacou que o BNG dende a Xunta será "un aliado do Salnés", que porá na axenda as súas necesidades: Rexeneración da ría, mellora da sanidade, aposta polo comercio local e prazas para maiores no Pazo de Montesacro convertido en residencia pública.

ENTROIDO

O BNG promoverá a declaración do Entroido tradicional galego como patrimonio cultural inmaterial da humanidade por parte da UNESCO. Así o anunciou o cabeza de lista do Bloque na provincia de Pontevedra, Luís Bará que subliñou a importancia destas celebracións como elementos de identidade e a súa potencialidade para a dinamización turística de zonas rurais.