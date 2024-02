Case 200 autobuses achegarán xente de toda Galicia á "festa" do Partido Popular na praza de touros

Visita de Paula Prado á praza de touros no día previo ao mitin do PP © Mónica Patxot Luis López, Paula Prado e Rafa Domínguez conversan na praza de touros © Mónica Patxot Instalación para o mitin do Partido Popular este sábado 3 de febreiro © Mónica Patxot

Paula Prado, secretaria xeral do PP de Galicia, visitaba este venres as instalacións da praza de touros de San Roque en Pontevedra onde este sábado 3 de febreiro, a partir das 17.00 horas, celebrarase o acto central de campaña do candidato popular Alfonso Rueda á presidencia da Xunta de Galicia.

A representante popular definiu a xornada de mañá como unha "festa" na que un dj amenizará a chegada dos asistentes para apoiar ao candidato e darlle forza na campaña que se iniciaba este venres.

Sinalou que case douscentos autobuses trasladarán a cidadanía de todas as provincias de Galicia para "apoiar o noso candidato" con máis de 10.000 persoas no couso taurino, xunto a eles participarán neste mitin dúas figuras esenciais no Partido Popular: o actual presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, anterior presidente da Xunta; e o pontevedrés Mariano Rajoy, presidente de honra do PP e ex presidente do Goberno de España.

Prado insistiu en que o PP é o partido que "máis se parece a Galicia" e destacou a estabilidade e as propostas dos populares para os próximos anos.

Luis López, presidente provincial do PP, tamén quixo expoñer que o mitin deste sábado mostrará que Rueda quere á cidade e á provincia; que Pontevedra quere a Rueda; e que a provincia de Pontevedra está preparada para afrontar a campaña e "dar ese proxecto que Galicia necesita".

Pola súa banda, Rafa Domínguez, presidente local do Partido Popular, mostrouse orgulloso de que Pontevedra acolla novamente a "toda a familia do PP de Galicia e máis cando ou candidato é de Pontevedra".

Domínguez convidou os visitantes a que fagan un "pouquiño" de gasto na cidade durante a xornada mostrando o seu convencemento de que Rueda contará cunha gran acollida durante o acto do PP, no que tamén está prevista a intervención da número tres da lista, María Martínez.