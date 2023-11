Unha xornada de loitas olímpicas no CGTD na memoria de 'Sasha'

Lydia Pérez Touriño, no I Memorial Alexander Kachelaev de Loitas Olímpicas © Cristina Saiz

O Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra viviu o pasado sábado 11 de novembro unha xornada moi especial.

A celebración do I Memorial Alexander Kachelaev de Loitas Olímpicas rendía homenaxe ao que durante tres décadas foi mentor de xeracións de loitadores galegos, falecido hai un ano.

Con 'Sasha' no recordo os participantes, en idade sénior e U17, encheron de actividade o pavillón do CGTD cunha competición pensada para afinar a preparación dos loitadores para as súas próximas competicións oficiais.

Sobre o tapiz compareceron un bo número de deportistas, algúns moi vinculados a Alexander Kachelaev como a campioa nacional Lydia Pérez Touriño, que non quixo perder a homenaxe ao que foi o seu adestrador, como tampouco o fixeron outros moitos loitadores galegos.

O l I Memorial Alexander Kachelaev foi organizado pola Federación Galega de Loita.