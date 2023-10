Sete de sete para o Teucro que mantén a súa serie cun bo triunfo ante o Ingenio (29-35)

Balonmano Ingenio - Teucro © Sociedad Deportiva Teucro

A Sociedad Deportiva Teucro mantén a súa boa serie no arranque ligueiro cun bo triunfo ante o Balonmano Ingenio.

Foi un partido igualado, polo menos ata o segundo tempo, onde ningún equipo foi capaz de impoñer o seu xogo e conseguir unha clara vantaxe ata que se alcanzou o minuto 18 de xogo. O marcador mostraba un empate a 11 e foi nese momento cando os de Irene Vilaboa conseguiron un importante parcial de 0-4 que complicaba as cousas ao cadro local (11-15).

Con Pintus como líder na ofensiva teucrista seguiron os de Lérez impoñendo o seu xogo, ata que nos últimos instantes do primeiro tempo, unha serie de erros serviron ao Ingenio para reducir diferenzas e enviar o encontro ao descanso nun apertado 17-19.

Despois do paso polos vestiarios as cousas complicáronse para un Teucro que estaba moi incómodo sobre a cancha e que vía como o seu rival poñíase por diante por primeira vez no partido (22-21).

Dzokic e Rivas devolveron a vantaxe aos de Pontevedra e aos poucos, grazas ao porteiro Santana e un tanto de Krook, a renda de dous goles volveu lucir no marcador (23-25).

A partir dese momento practicamente todo foi carne sen ósos, o Teucro apertou en defensa e cambiou a estratexia ofensiva para burlar a zaga dun Ingenio que a pesar de tentalo, foi incapaz de impedir o triunfo rival por 29-35.

Consulta a acta do partido nesta ligazón.