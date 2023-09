A brasileira Lais Nunes corta as ás a Lydia Pérez no Mundial de Loita

Non tivo sorte Lydia Pérez Touriño no Campionato do Mundo de Loitas Olímpicas que se está a celebrar na capital de Serbia, Belgrado.

A deportista pontevedresa viu como a brasileira Lais Nunes, número 5 do ranking mundial, non lle daba opción no combate de 1/16 de final, apartándoa da pelexa polas roldas finais por un tenteo de 10-0.

Tras a súa derrota Lydia quedou pendente de como evolucionaba a súa rival cun ollo posto nunha posible repesca, pero Nunes, que superou con autoridade o seu choque de 1/8 de final, terminou caendo unha rolda despois fronte á xaponesa Sakura Motoki, pechando a vía da repesca e as opcións de pelexar por unha medalla de bronce.

Este Campionato do Mundo era unha cita importante para a deportista do Club Loita Pontevedra, ao tratarse da primeira cita clasificatoria para os Xogos Olímpicos de París.

Ese obxectivo con todo, o da clasificación olímpica, terá aínda que esperar para outra ocasión.