Yago Iglesias: "O Pontevedra fixo moitos méritos para levar os tres puntos"

O gol segue sendo unha tarefa pendente para o Pontevedra CF, que este sábado cedeu un empate ante o Valladolid Promesas despois de adiantarse no marcador cun gol de Dalisson na primeira metade.

"Non me gusta o empate, sobre todo despois de ver a primeira parte", explicou Yago Iglesias tras o encontro. O técnico considera que "o equipo saíu moi ben, levamos a cabo o plan de partido á perfección" e, aínda que "estivo a un nivel moi alto na primeira parte, ao final perdoas as que xeras e na segunda parte o rival dá un paso adiante para tentar empatar".

Para o adestrador granate, o problema veu porque o cadro valisoletano "deixaba catro xogadores descolgados e transitábannos para atacar a última liña" e o gol vén "dunha recuperación e unha perda nosa", algo "illado, porque ao longo de todo o partido esas situacións estabamos a resolvelas ben".

Neste sentido, a falta de reacción dos seus xogadores achácaa a "a ansiedade por non perder o que tes conseguido", conformándose finalmente cun punto "positivo" ao conseguilo fóra de casa.

Yago Iglesias admite que agora "hai que facer unha valoración do equipo na súa totalidade e non só individual nesa xogada", e cre que "o Pontevedra fixo moitos méritos para levar os tres puntos".

O cadro granate "xera moito e marca pouco, é a consecución de todo o traballo do equipo", pero en casos como os deste partido "apuntamos á individualidade de quen ten que marcar os goles ou os falla, pero temos que centrarnos no colectivo. A condición de que xeremos poderemos estar máis tranquilos, o complicado sería que non xerásemos e non nos achegásemos a portería rival, e non é o caso", indica o técnico.

Finalmente, en canto á substitución de Jaichenco, que entrara na primeira parte en lugar de Chiqui, que se foi lesionado, Iglesias xustifica o cambio "pola amarela que lle mostraron pouco despois de entrar". O xogador "tiña que medir cando meter o pé, facer axudas a Ángel Bastos e axudar ao equipo" para non ser expulsado, pero "ao final xogou 50 minutos a un nivel moi alto e desde o banco tes que tomar decisións polo colectivo e non individual, pode chamar a atención, pero para o meu Jaichenco é coma se iniciase o partido", admitiu.