A Supercopa Galicia, en xogo para Cisne e Cangas

O Club Cisne Balonmán e o Frigoríficos do Morrazo Balonmán Cangas pelexarán este domingo por facerse coa Supercopa Galicia no Pavillón do Gatañal a partir das 19:00 horas.

Precisamente a cancha de Cangas será escenario de todos os partidos da Fase Final da Copa e da Supercopa Galicia de balonmán, que disputan vinte equipos desde a categoría infantil á sénior.

Nesta ocasión estas fases finais presentan este ano un formato diferente coas finais da Copa Galicia durante o sábado e a mañá do domingo, e pechando o domingo pola tarde, ás 17:00 e 19:00, os derbis entre Atlético Guardés e Porriño, e Cisne e Cangas, respectivamente.

Ambos os partidos serán retransmitidos a través da canle de Youtube da Federación Galega de Balonmán, agás a final da Copa Galicia Feminina e da Supercopa Masculina, que se poderán ver en directo pola TVG2. A final da Supercopa feminina, pola súa banda, retransmitirase pola web da TVG.

As entradas poderán adquirirse a través da plataforma Cluber ou nas taquillas do pavillón o mesmo día do evento. Os menores de dieciseis anos teñen acceso gratuíto.

O evento foi presentado pola alcaldesa, Araceli Gestido; o Presidente dá Mancomunidade de Concellos do Morrazo e alcalde do Concello de Bueu, Félix Juncal; a alcaldesa do Concello de Moaña, Leticia Santos; o Xefe de Deportes da Xunta de Galicia na Provincia de Pontevedra, Daniel Benavides; e o Presidente da Federación Galega de Balonmán, Bruno López, ademais dunha representación de xogadores e staff técnico do Balonmán Cangas.