Pistoletazo de saída á Copa de España de 420 en augas arousás

Primeira xornada da Copa de España de 420 © Juan Caballero Primeira xornada da Copa de España de 420 © Juan Caballero

Pistoletazo de saída á Copa de España de 420 este domingo en augas arousás. A cita que organiza a Real Federación Galega de Vela celebrou a primeira xornada de competición cunhas condicións metereolóxicas envexables que permitiron á flota completar o programa previsto.

Cun vento de contorna aos 12 nós de compoñente nordeste, os 60 equipos rexistrados arrincaron ás 12:00 horas a primeira manga na que o tándem formado por María Perelló e Marta Cardona, do Club Náutico Arenal, anotouse o primeiro triunfo parcial posto en xogo. As baleares, con todo, acabaron cedendo terreo na segunda e terceira proba e a xeral acabou dominada pola selección canaria.

Así, cuns parciais de 4-2-1 os lanzaroteños do Real Club Náutico de Arrecife, Miguel Ángel Morais e Alejandro Martín, convértense nos primeiros líderes da xeral por diante de Jaime Ayarza e Mariano Hernández (5-5-3) do Real Club Náutico de Gran Canaria, que son segundos, e das irmás Paula e Isabel Laiseca, tamén do RCN Gran Canaria, que ocupan o terceiro caixón.

En canto á frota galega, a primeira tripulación clasificada é a formada por Natalia Domínguez e Inés Ameneiro, dos Reais Clubs Náuticos de Sanxenxo e Vigo, que se sitúan na oitava posición. Natalia e Inés son, ademais, terceiras mulleres na xeral e primeiras na clasificación sub-17.

O luns podería dar un envorco a xeral no caso de que se complete como mínimo unha proba máis, polo que o equipo catalán formado por Nora García e Mariona Ventura do Club Náutic o Masnou, que ocupa agora a décimo sexta posición cun segundo, un primeiro e un descualificado por saír fóra de liña na terceira proba, podería refugar este último parcial e ascender ata as primeiras posicións da táboa.

Se se cumpren as previsións, a frota contará cunha xornada de ventos de compoñente norte con intensidades que poderían rozar os vinte nós durante a tarde.

Consulta nesta ligazón a clasificación provisional da xeral