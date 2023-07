As pontevedresas Natalia Domínguez e Inés Ameneiro, prata no mundial de vela sub 17 da clase 420

Natalia Domínguez e Inés Ameneiro, prata no mundial sub 17 da clase 420 de vela © Real Federación Española de Vela

O Campionato do Mundo da clase 420 de vela celebrado a pasada fin de semana nas instalacións de El Tiro do Real Club de Regatas de Alacante pechouse cun gran éxito para a vela galega. A parella pontevedresa formada por Natalia Domínguez e Inés Ameneiro fixéronse coa medalla de prata en categoría sub 17.

Na competición participaron un total de 278 tripulacións dun total de 22 países das categorías absoluta, sub 17 e sub 15 nas que España volveu demostrar que é unha potencia no deporte da vela.

A regata da categoría sub 17 da clase 420 constou de 12 mangas nas que a embarcación pontevedresa só quedou por detrás da alemás Esther Rodahusen e Luís Sophie Becker, que ademais lograron o bronce en categoría absoluta.

A dupla Domínguez Ameneiro iniciou a competición cun primeiro posto na terceira manga da fase previa que lle abriu a porta para competir polas medallas nas seis últimas regatas. Nas probas decisivas, as pontevedresas asinaron un oitavo, un décimo, un décimo quinto, un trixésimo oitavo, outro oitavo e, finalmente, un vixésimo segundo posto nunhas regatas moi igualadas que lle reportaron un total de 157 puntos que lle serviron para subirse ao segundo chanzo do podio. En terceira posición acabaron as estadounidenses Helena Borcherding e Michelle Kaneti.

Desde a organización sosteñen que "foi un campionato espléndido e aberto onde houbo condicións de todo tipo, ventos suaves na maioría dos días pero tamén con ventos medios a metade de campionato".