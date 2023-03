Señor, tras a derrota en Majadahonda: "A idea de xogo saíu ben, o resultado non"

Juan Señor, tras o partido entre Rayo Majadahonda e Pontevedra © MosRey Fotografía

A derrota ante o Rayo Majadahonda deste domingo sentou como un xerro de auga fría no vestiario granate, e os xogadores senten "abatidos" a pesar de "ter un partido case 70 minutos onde queriamos que estivese. O rival estivo moi incómodo e chegamos a zona de área, non sendo todo o precisos que nos gustase ser", apuntou o técnico Juan Señor.

E é que a pesar de ter o control do encontro e realizar un gran traballo, o único que faltou ao equipo foi "fe de chegar e terminar de romper, pero creamos esas situacións, estivemos aí e estivemos vivos durante todo o partido a pesar de que recibimos un balón desde fóra da área".

"Buscamos incomodar o xogo de creación pero facendo o noso fútbol. A idea estaba clara, queriamos ser donos desas bandas e partir da base de, co balón, e co bo exercicio defensivo, conseguímolo nunha gran parte do partido. A idea de xogo saíu ben, o resultado non", lamentou Señor.

A pesar do resultado, o adestrador granate transmitiu aos seus xogadores a idea de positivismo que prima desde a súa chegada porque "este é o camiño. O fútbol ás veces é caprichoso", pero que as cousas saian ben "depende nós e o noso traballo. Sigamos nesa liña. Creo que os mozos mereceron máis hoxe"