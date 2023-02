Seis anos despois, o Umia coróase campión galego absoluto de salvamento

O Club Acuático Umia volveu levantar un título autonómico despois de seis anos ao gañar o II Campionato Galego Absoluto de Distancias Cortas, celebrado este pasado sábado en Carballo e no que participaron nove clubs. Os 21 deportistas do Umia conseguiron ser campións na categoría feminina e na masculina, acadando así o título autonómico cun total de 545 puntos. O segundo clasificado foi o club local, o Sysca (466 puntos) e o terceiro o SAL de Laracha con 378 puntos.

O Umia encabezou a clasificación durante toda a xornada conseguindo subir finalmente ao máis alto do podium autonómico, o que volve amosar o gran traballo que está a realizar o equipo técnico e todos os deportistas do club caldense, que non conseguía unha vitoria final absoluta desde febreiro de 2017. Este título confirma a boa liña de traballo dos últimos anos e especialmente do último ano e medio, onde a entidade caldense conseguíu aumentar de 46 a 126 licencias, reabrindo a escola deportiva e organizando, entre outros, un exitoso Campionato de España infantil e cadete.

Neste segundo Campionato Galego de Distancias Cortas o Umia acadou un total de 14 medallas, tres novos récords galegos e un récord de España, todavía pendente de validar.

Na primeira proba da mañá, o 50 obstáculos absoluto feminin,o Lidia Aboy conseguia a primeira posición e batía o récord galego xuvenil, seguida de Paula Fariña que acabou cuarta. En categoria absoluta masculina Oscar Pereiro, que debutaba co Umia, conseguía a prata. Na proba de 50 metros combinada masculina Oscar Pereiro conseguia unha nova prata.

Na ultima proba individual da mañá, o 50 socorrista femenino, Ana Abal acadou nha nova prata para o Umia. Mentres que na categoría masculina, Alex Piso logrou o mesmo resultado. Ademais, Martiño Mosquera finalizou cuarto batindo o récord galego xuvenil.

Pola mañá disputáronse tamén as probas de remudas de 4x25 obstáculos e 4x25 mixto. No primeiro, as deportistas femininas acadaron a prata (Celia Lima, Ainoa Carracedo, Laura Mirás e Paula Fariña), medalla que tamén conseguirían os deportistas masculino (Oscar Pereiro, Miguel Fariña, Manuel Vilar e Alex Piso). Na remuda mixta o clube conseguiu o ouro facendo récord galego ( Ana Abal, Lidia Aboy, Oscar Pereiro e Alex Piso).

A sesión da tarde comezaba coa proba de 100 metros supersocorrista feminino na que Lidia Aboy acadaba a medalla de prata. Pola parte dos depostistas masculinos, Alex Piso coroouse como campión galego.

Na última proba individual do campionato, o 50 aletas feminino, Lidia Aboy conseguia a prata cun novo récord de España xuvenil. Na categoría masculina, Alex Piso conseguia outra prata máis. Pola súa banda, Martiño Mosquera foi quinto e quedou moi preto do récord de España xuvenil.

Pola tarde tamén se disputaron as remudas de 4x12,5 arrastre e o 4x25 combianado. No primeiro, as deportistas femininas conseguiron o ouro con récord galego absoluto incluído (Ana Abal, Celia Lima, Ainoa Carracedo e Lidia Aboy) e os deportistas masculinos conseguiron un bronce (Dani Naf, Hugo Loureiro, Martiño Mosquera e Alex Piso). Na remuda combinada, o feminino conseguiu outra prata (Ana Abal, Inés Barbeito, Lidia Aboy e Paula Fariña) e o masculino acabou en cuarta posición ( Manuel Vilar, Alex Piso, Hugo Loureiro e Daniel Naf).