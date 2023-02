Pontevedra aspira a superar os 40 millóns de retorno da final das World Series de Róterdan 2018

Primeira reunión do comité organizador da final das World Series de triatlón que se celebrarán en Pontevedra © Mónica Patxot

Pontevedra xa traballa na organización dun dos eventos deportivos máis importantes da súa historia, a gran final das World Series de tríatlon, previstas para finais de setembro.

Este xoves tivo lugar a primeira reunión do comité organizador da proba no Concello de Pontevedra e, ao finalizar a xunta, os responsables das institucións implicadas explicaron os primeiros detalles dunha competición que aspira a ser "a mellor final da historia".

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, foi o encargado de debullar o contido da reunión. Sen poder desvelar aínda detalles específicos sobre o orzamento que manexa o comité organizador, o rexedor sinalou que entre a Copa do Mundo do 2022 e a final das World Series deste ano, o desembolso por parte das institucións organizadores roldará os tres millóns de euros.

Con todo, o retorno que esperan para Pontevedra, a súa comarca e todas as Rías Baixas é infinitamente maior. Ao finalizar a competición, Concello e World Tríatlon realizarán un informe para dar unha cifra exacta do impacto económico da final, pero poñen como referencia a última gran cita en Europa, foi en Róterdan no ano 2018 e o evento xerou 40 millóns de euros. "Agardamos que a nosa sexa aínda maior", declarou Lores, quen lembrou que no 2022 a Boa Vila albergou 25 campionatos do mundo, europa ou España que potencian a actividade económica na cidade e que, na súa maioría, teñen lugar fóra da tempada alta de verán.

O obxectivo do comité organizador é que a final "deixe recordo en todos os triatletas que veñan, como xa ocorreu no Multisports 2019. Por ese éxito, decidiuse traer esta final a Pontevedra por unanimidade", dixo o rexedor.

A organización desta competición non só servirá para posicionar a Pontevedra como referente á hora de albergar grandes eventos deportivos, tamén servirá para reforzar a súa fortaleza como destino turístico. Para esa fin de semana, están previstas numerosas actividades paralelas que levarán a cabo en diferentes concellos das Rías Baixas. Unha delas será a realización de tres etapas do Camiño Portugués.

Sobre o grao de cumprimento dos trámites organizativos, o presidente da Federación Española de Tríatlon, Jose Hidalgo, recoñeceu que "falta todo". Aínda así, recoñeceu que o programa de actividades "é moi atractivo" para toda a comarca e que o nivel de expectativas acerca desta final en todo o circo de tríatlon é "alto" e que as reticencias que podería lastrar a candidatura pontevedresa polo pequeno tamaño da cidade xa quedaron atrás porque "ten outras moitas bondades".

A nivel competitivo, é seguro que a Pontevedra chegarán os mellores triatletas do mundo porque ao ser ano preolímpico, a gran final será a competición que máis puntos conceda para clasificarse para París 2024.

O deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, aproveitou o seu discurso para afirmar que Pontevedra ten "capacidade, contorna e medios" para organizar "a mellor final da historia". Ademais, desde a Deputación ven unha oportunidade para fomentar o tirismo deportivo e ofrecer aos triatletas unha experiencia moito máis ampla que só a deportiva. Sobre o investimento inicial, defende Gómez que "o retorno será millonario".

O responsable provincial de Deportes da Xunta, Daniel Benavides, fixo fincapé no estreito vínculo que une á cidade de Pontevedra con este deporte. Mentres que o recentemente nomeado presidente da Federación Galega de Tríatlón, Javier Campos, asegurou que "Pontevedra é a mellor cidade a nivel nacional para acoller a final porque aquí adestran os mellores triatletas de España".