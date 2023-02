Pablo Dapena e Cristian Fernández únense á Triarmada para o Mundial Multideporte de Eivissa

Pablo Dapena, no Campionato do Mundo de Tríatlon de Longa Distancia de Pontevedra © Xan Xiadas

Os pontevedreses Pablo Dapena e Cristian Fernández serán dous dos representantes de España para o Mundial Multideporte Eivissa 2023, que acollerá todas as especialidades deste deporte e celebrarase do 29 de abril ao 7 de maio.

A Federación Española de Tríatlon adiantou unha lista de 23 triatletas que competirán no campionato, a falta dos compoñentes de Dúatlon, onde haberá que esperar aos próximos eventos para configurar a selección.

O campión do Mundo e pontevedrés Pablo Dapena é unha das claras opcións do equipo español para soñar neste Mundial, onde estará acompañado por Víctor Arollo, dobre campión de España; Antonio Benito, campión de Europa de media distancia; Albert Moreno, medalla de Bronce de media distancia; Eneko Llanos, campión do Mundo e de Europa de Longa distancia e participante nos JJOO de Sydney e Atenas; Pello Osoro, bronce no Tríatlon Cros de Bilbao; Mikel Ugarte, subcampión de España; Judith Corochan, campioa do mundo de longa distancia; Helene Alberdi, campioa de Europa de media distancia; Anna Noguera, medallista de bronce no mundial de longa distancia en 2019; e Gurutze Frades, 5 veces campioa de España consecutivas (2011 e 2015) e 6 participacións en Ironman Hawaii.

Cristian Fernández, subcampión de Europa, será un dos líderes da Triarmada en Acuatlón, onde compartirá filas co subcampión do Mundo, Kevin Tarek; o medalla de bronce mundial, Ander Noain Lacamara; a campioa de Europa, Paula Herrero; a subcampioa de Europa sub 23, Natalia Hidalgo; e a campioa do mundo, Sara Perez Sala.

O equipo español complétano na modalidade de Dúatlon Cros Sergio Correa, vixente campión español; Rubén Velázquez, campión de España en 2021; e Eva García, actual subcampioa de España; e en Tríatlon Cros Rubén Ruzafa, 4 veces campión do Mundo e tres veces campión de Europa; Kevin Tarek, subcampión de Europa; e Marta Borbón, bronce no Multideporte Bilbao Bizkakia.

O seleccionador español, Iñaki Arenal, destacou que a lista para o Mundial Multideporte Eivissa 2023 "é unha lista moi completa", destacando especialmente os triatletas de longa distancia na que "fixemos unha gran aposta e creo que estaremos nos postos dianteiros".

Engadiu que en Acuatlón "temos unha selección moi forte, con xente que foi campioa nos últimos eventos. Será ademais proba clasificatoria para os Beach Games polo que haberá seguro un gran nivel, pero estamos convencidos de que poderemos conseguir uns bos resultados".