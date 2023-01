O Pontevedra despide o adestrador Antonio Fernández

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz

A 72 horas de xogarse boa parte das opcións de permanencia en Primeira Federación, a directiva do Pontevedra tomou a decisión de despedir ao seu adestrador, Antonio Fernández Rivadulla.

O club acábao de facer oficial a través dun comunicado emitido pasadas as 21.30 horas, despois de que os rumores levasen horas percorrendo as redes sociais e os grupos de diferentes aplicacións de mensaxería instantánea.

No comunicado confirman o cesamento de Antonio Fernández pero non desvelan quen adestrará ao equipo a partir de mañá.

O técnico nado en Ourense pero afincado na Boa Vila chegou este verán, a poucos días de comezar a pretemporada e cun equipo practicamente pechado, para dirixir a un conxunto recentemente ascendido cun plantel integrado practicamente na súa totalidade por xogadores procedentes de Segunda Federación.

Aínda que o inicio foi esperanzador e o xogo durante boa parte da tempada agradou á inchada granate, os resultados non acompañaron ao longo da primeira volta e o equipo atópase afundido en postos de descenso, a catro puntos da permanencia.

Nin as boas sensacións ofrecidas en Copa del Rey, eliminando ao Tenerife e poñendo contra as cordas ao Mallorca, serviron para reconducir o rumbo na liga. O novo ano chegou con dúas derrotas consecutivas ante rivais directos que acabaron por desencadear o cesamento do técnico.

O estraño son as circunstancias nas que se produce. Se se trata dunha decisión estritamente deportiva, o habitual é cesar ao técnico inmediatamente despois da derrota para ter o maior tempo posible para preparar o seguinte duelo co novo adestrador.

Con todo, a destitución prodúcese a metade de semana e a escasas horas de afrontar o terceiro dos tres partidos seguidos contra rivais directos pola salvación.

Ademais, desde o club non confirman quen será o novo adestrador e todo apunta a que Toni Otero farase cargo do banco a pesar das friccións que existiron no verán co consello de administración á hora de confeccionar o persoal e tamén cos encontróns con algúns xogadores do primeiro equipo desde a súa chegada no verán do 2021.