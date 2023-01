O Pontevedra segue sen adestrador e o corpo técnico de Antonio Fernández dirixe o adestramento

Sergio Moreira e Álex Salgado dirixen o primeiro adestramento do Pontevedra despois do cese de Antonio Fernández © Mónica Patxot Sergio Moreira e Álex Salgado dirixen o primeiro adestramento do Pontevedra despois do cese de Antonio Fernández © Mónica Patxot Sergio Moreira dirixe o primeiro adestramento do Pontevedra despois do cese de Antonio Fernández © Mónica Patxot Álex Salgado dirixe o primeiro adestramento do Pontevedra despois do cese de Antonio Fernández © Mónica Patxot

O Pontevedra CF segue sen adestrador. Un día despois de adoptar a decisión de destituír a Antonio Fernández, a directiva do equipo granate segue sen saber quen será o seu substituto.

O equipo traballou esta mañá no horario habitual pero sen un líder que dirixa a sesión. Diante a falta de adestrador, o corpo técnico de xa exadestrador Antonio Fernández encargouse de coordinar as tarefas do día.

Jacobo Moreira, Álex Salgado e Dani Vilas foron os tres técnicos que dirixiron unha sesión que, en semanas normais, debería ser fundamental no plano táctico para preparar o transcendental encontro do domingo. Con todo, o traballo centrouse en breves partidos de fútbol en dimensións reducidas nos que o equipo practicou o ataque e defensa en transición.

Salvo Brais Abelenda, que adestrou a menor ritmo nalgúns exercicios, e Anxo Bastos, que segue lesionado; o resto do plantel traballou a pleno rendemento. As molestias que lastraban a Samu Araújo, Diego Seoane ou Borja Domínguez parecen ser xa cousa do pasado.

Sobre o futuro inquilino do banco pouco sábese. Fontes próximas ao club sosteñen que, agora mesmo, o máis probable é que Sergio Moreira sexa o adestrador principal para o vindeiro domingo. Con todo, non se pode descartar que a situación xire 180 graos en calquera momento.

Desde a contorna da entidade manteñen que a posibilidade de que o director deportivo Toni Otero asuma a dirección do primeiro equipo segue vixente.

A pesar do enrarecido do ambiente, das estrañas circunstancias que rodean o despedimento de Antonio Fernández e da demanda de explicacións por parte dunha inchada cada vez máis farta, desde as oficinas de Pasarón manteñen a xa habitual lei do silencio. Polo momento non está previsto que nin a presidenta, Lupe Murillo; o conselleiro deportivo, Roberto Feáns; ou o director deportivo, Toni Otero, comparezan para explicar por que o Pontevedra quedouse sen capitán en plena tempestade.