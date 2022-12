Os vándalos non descansan nin polo Nadal e atacan de novo as instalacións da EP Ciudad de Pontevedra nas Corvaceiras

Integrantes da EP Ciudad de Pontevedra recuperan na praia do Laño o dragon boat lanzado ao Lérez en As Corvaceiras © EP Ciudad de Pontevedra Integrantes da EP Ciudad de Pontevedra recuperan na praia de Laño o dragon boat lanzado ao Lérez nas Corvaceiras © EP Ciudad de Pontevedra

A directiva da Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra denuncia un novo acto vandálico nas súas instalacións do peirao das Corvaceiras. "O día 25 achegámonos ás instalacións para realizar o adestramento e decatámonos de que faltaba unha das nosas embarcacións dragon boat", explican desde o club.

Trátase dun barco de grandes dimensións cun aforo para as 22 persoas, unha lonxitude de 11 metros e 250 quilos de peso. "Non nolo criamos, fora lanzada ao río Lérez, pero sen rastro dela", engaden os directivos, que por un momento chegaron a pensar que lla esqueceron en Verducido.

Descartada esa opción, os traballadores realizaron varias batidas ata a contorna da illa de Tambo sen dar co bote. Finalmente, unha chamada dun dos monitores do Club Pádel Surf de Aguete serviu para resolver o misterio. O dragon boat atopábase varado na praia do Laño, na parroquia poiense de Samieira, a uns 9 quilómetros da base do EPCP.

Non é a primeira vez que ocorre algo así por estas datas. "En fin de ano do 2021 tivemos que buscar unha das nosas embarcacións á altura do Club Naval", lamentan.

Por iso, reiteran a súa petición ás autoridades para que tomen "medidas contundentes e eficaces para controlar o que acontece no peirao das Corvaceiras". Reclaman que se instalen peches ou poñan vixilancia porque "que está a pagar todos os danos sempre é o noso club", protestan.