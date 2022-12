O Teucro non pode cun San José Obrero de Lanzarote que se destaca no liderado (34-27)

Derrota da Sociedad Deportiva Teucro en Lanzarote, ata onde se desprazou este martes para recuperar o encontro aprazado no seu día da segunda xornada da Primeira Nacional.

O conxunto pontevedrés visitaba a cancha dun San José Obrero que a pesar de contar cun partido menos estaba situado como colíder do grupo, e o equipo canario mostrou a súa superioridade para lanzarse no alto da táboa.

Pese ao gol inicial de Vinicius para o Lirón-Teucro, os locais entraron mellor no partido e no minuto 5 de xogo xa dominaban por 5-2. Non cederían o mando xa no resto do choque.

O San José ampliaba a ferida preto do ecuador do primeiro acto (10-5) e nin un tempo morto de Irene Vilaboa conseguiu cambiar a tendencia, chegándose ao descanso cun claro 18-12.

A situación mesmo empeorou ao comezo do segundo tempo, chegando a brecha aos 8 goles (20-12), demasiado para un Teucro que aínda que tentou volver meterse en choque reducindo a súa desvantaxe á metade (28-24) non logrou aproximarse máis vendo como se lle escapaban os puntos en xogo.

Esta derrota deixa os pontevedreses no posto 12 da clasificación de Primeira Nacional con 9 puntos.