O Teucro leva un punto da súa visita o Luceros (26-26)

Empate amargo entre Sociedad Deportiva e Luceros este domingo nun duelo no que empezou mandando o conxunto de Irene Vilaboa pero onde os erros e imprecisións da segunda parte foron clave para asinar a repartición de puntos.

Empezou entoado o Teucro ao comezo, cunha liña de ataque e unha defensa inspirada que lle permitía facer un primeiro parcial de 1-4.

O dominio dos azuis, hoxe de vermello, continuou. O Luceros tentaba neutralizar o marcador, pero enseguida os de Irene Vilaboa poñíanse de novo ao choio para facer sufrir ao seu rival, conseguindo aos 12 minutos de xogo a maior renda do encontro (4-8).

Os de Cangas reaccionaron nese momento, aproveitando a superioridade numérica pola exclusión de Miguel Sío, para apertar o resultado unha vez máis grazas á precisión no lanzamento de Rubén Gallego e facer o 10-11 que obrigaba á adestradora visitante a parar o tempo no minuto 20.

Emerxeu aí a figura de Caue Herrera e Miguel Sío nun Teucro que estaba cun menos no campo para ampliar a vantaxe en tres tantos. Con todo, os de Cangas non estaban dispostos a tirar a toalla e aproveitaron os erros dos azuis na recta final do primeiro tempo para maquillar o resultado e asinar un 14-15 co que se alcanzou o descanso.

Despois do paso polos vestiarios o panorama cambiou completamente, cos dous equipos ben formados en defensa e mantendo unha igualdade total no marcador.

Todo podía pasar e os nervios estaban a flor de pel. Luceros colocábase por diante por primeira vez cun 20-19, pero Teucro evitaba que o seu rival despegásese, respondendo da mesma forma a pesar de cometer erros mesmo desde os sete metros.

Coa tensión servida alcanzouse a recta final, amparados ambos os equipos polas boas accións dos seus porteiros que os salvaban da derrota e tivéronse que conformar cun empate a 26 que sabe a pouco.